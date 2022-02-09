«Сибирский гостинец» начал опытную эксплуатацию второй очереди производственных мощностей в ОЭЗ «Моглино»

14:47, 09 февраля 2022, ПАИ

Компания «Сибирский гостинец» (ПАО «Айс стим Рус») начала опытную эксплуатацию второй очереди производственных мощностей в ОЭЗ «Моглино», сообщил корреспонденту Псковского агентства информации генеральный директор компании Дмитрий Ходас.

По его словам, в рамках реализации проекта по увеличению производственных мощностей предприятия, реализуемого компанией с 2021 года, проходит поэтапный ввод в эксплуатацию шести установок сублимационной сушки второго поколения. «Реализация второй очереди связана с тем, что компания находится в стадии формирования международного холдинга. Мы являемся частью глобальной компании Ice steam technology, которая планирует занять в трех-пятилетней перспективе лидирующие позиции в мире по продуктам сублимационной сушки. Один из активов — завод в России. Планируется строительство завода в Канаде, где будут применены наши знания и технологии. В России в рамках расширения объема продаж, роста заказов, роста мирового рынка мы реализуем вторую очередь», - пояснил Дмитрий Ходас.

Проект по расширению производства позволит увеличить объем переработки до 2 450 тонн входящего сырья, что поможет компании занять лидирующие позиции в отрасли и обеспечить растущий спрос на продукты сублимационной сушки.

Руководитель компании отметил, что шесть установок второго поколения являются собственной разработкой компании совместно с группой специалистов. «Учтен наш пятилетний опыт эксплуатации оборудования, внедрены два инновационных элемента в части снижения энергопотребления и повышения эффективности. В том числе несколько инновационных решений лягут в основу заявки на патентование полезных моделей», - пояснил Дмитрий Ходас.

Полученные в результате опытной эксплуатации данные позволяют говорить о высокой эффективности оборудования и характеристиках, соответствующих лучшим мировым аналогам.

Кроме того, в связи с расширением производства компания увеличивает объемы инвестиций в ОЭЗ «Моглино». «Пересматриваем наше соглашение с ОЭЗ на предмет увеличения размера инвестиций, который мы уже перевыполнили, и планируем в ближайшие три года еще увеличить», - сказал Дмитрий Ходас.