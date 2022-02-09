Недостроенное здание на улице Народной в Пскове планируют снести

16:55, 09 февраля 2022, ПАИ

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Старое недостроенное здание рядом с домом № 15 на улице Народной будет снесено. Об этом заявил глава администрации Пскова Борис Елкин в своём Instagram-аккаунте.

Сити-менеджер рассказал, что поручил управлению по градостроительной деятельности подготовить документы на демонтаж объекта незавершенного строительства в судебном порядке. «История тянется с конца 2017 года. Тогда застройщик дома № 15 на улице Народной продал незавершенный объект. Новый собственник с тех пор не сделал ничего. Хотя по Гражданскому кодексу РФ обязан содержать принадлежащее ему имущество», – отметил Борис Елкин.



По его словам, бетонные конструкции не просто портят вид, но и представляют серьезную опасность для жителей города. «Администрация Пскова неоднократно обращалась к собственнику с требованием их демонтировать. Но воз и ныне там. Уговаривать больше не будем», – подчеркнул глава городской администрации.