Псковский драмтеатр опубликовал афишу на апрель

17:20, 09 февраля 2022, ПАИ

Псковский академический театр драмы имени А. С. Пушкина сформировал апрельский репертуар и открыл продажи билетов. В апрельскую афишу вошли практически все репертуарные спектакли: и премьерный спектакль Дмитрия Месхиева «Случайный вальс», и новинки сезона, и театральные хиты, и детские сказки, и спектакли, отмеченные премией «Золотая маска». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе театра.

«Случайный вальс» – музыкальный спектакль художественного руководителя театра, заслуженного деятеля искусств РФ Дмитрия Месхиева с участием псковских музыкантов и артистов театра. Премьера спектакля намечена на 16 и 17 апреля.

Из последних премьер в апреле зрители смогут увидеть спектакли «Бовари» по роману Гюстава Флобера (режиссёр – Дмитрий Акриш), «Дядя Ваня» Антона Чехова (режиссёр – Павел Зобнин), комедию «Сережа очень тупой» по пьесе Дмитрия Данилова в постановке художественного руководителя театра Дмитрия Месхиева, спектакль «Зойкина квартира» по пьесе Михаила Булгакова в постановке Сергея Потапова.

Значительную часть афиши составляют постановки по классике: пушкинские «Метель» и «Пиковая дама», «Ионыч» и «Позвольте вам выйти вон!» по Чехову, гоголевский «Ревизор», «Отелло» Шекспира, «Село Степанчиково и его обитатели» по повести Достоевского.

Любителей лёгкого жанра театр приглашает на комедии «Пленные духи» (литературный анекдот, героями которого стали Александр Блок, Андрей Белый и химик Дмитрий Менделеев), «Очень громкая премьера» по мотивам французской пьесы и «Соседи» Александра Кладько по пьесе драматургов-одесситов.

В репертуар вошли спектакли, отмеченные Национальной театральной премией «Золотая маска»: спектакль - лауреат премии в номинации «Лучшая женская роль второго плана» «Ревизор» режиссёра Петра Шерешевского и спектакль - номинант премии «Река Потудань» режиссёра Сергея Чехова. Последний будет сыгран как бенефис народного артиста России, заслуженного деятеля искусств Псковской области, председателя Псковского отделения СТД Юрия Новохижина по случаю его юбилея 26 апреля.

А 22 апреля театр приглашает на бенефис Ирины Смирновой в честь её круглой даты, будет сыгран спектакль «Жанна» по пьесе Ярославы Пулинович. Кстати, в репертуар апреля включён и другой спектакль репертуара, играемый в формате «зрители на большой сцене театра», - «Свидетельские показания» в постановке Семена Серзина, один из самых популярных спектаклей Псковской драмы.

В музыкальной афише театра, помимо премьерного «Случайного вальса», также спектакль-кабаре «Постой, паровоз!» в постановке художественного руководителя театра Дмитрия Месхиева.

«Традиционно театр подготовил обширную детскую программу. В апреле театр порадует детей разных возрастов: от двух до четырёх лет («Год Жирафа», «Невероятные приключения голубя Петра»), от четырёх лет («Я сделал крылья и летал»), от шести до десяти лет («Слон и птичка»)», – отметили в пресс-службе.

Касса театра работает ежедневно (Псков, улица Пушкина, 13) с 9:30 до 21:00. Кроме того, билеты можно купить круглосуточно на официальном сайте театра.

Школьники и студенты в возрасте от 14 до 22 лет могут приобрести билеты на все спектакли по «Пушкинской карте».