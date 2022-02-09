Очереди из грузовиков выстроились на границе в Псковской области

17:54, 09 февраля 2022, ПАИ

Очереди из грузовых автомобилей выстроились на границе в Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Псковской области.

С целью сокращения времени прохождения контрольных процедур пограничное управление принимает меры по увеличению количества пропускаемых транспортных средств в многосторонних автомобильных пунктах пропуска.

«Лицам, следующим через государственную границу, следует с пониманием, терпением и уважением относиться к деятельности пограничных органов, направленной, прежде всего, на обеспечение безопасности граждан, проживающих в стране, и выявление лиц, представляющих угрозу безопасности населения», – отметили в пресс-службе.

Для уменьшения времени ожидания и более быстрого и комфортного пересечения государственной границы пограничники рекомендуют учитывать складывающиеся обстоятельства и выбирать альтернативные маршруты следования.