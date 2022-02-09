Более 4,5 млн человек остаются под наблюдением в России из-за COVID-19

18:02, 09 февраля 2022, ПАИ

4 583 470 человек в России остаются под медицинским наблюдением из-за подозрения на заражение новой коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Роспотребнадзора.

Специалисты провели более 264,8 млн тестов на коронавирус, в том числе за последние сутки свыше 900 тысяч исследований.

По последним данным, в России зафиксировано 13 330 769 случаев заболевания коронавирусом, 10 803 305 пациентов выздоровело, 337 390 – умерло.