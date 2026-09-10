О работе творческого пространства «Чернильница» в Великих Луках рассказала его руководитель

22:39, 10 сентября 2026, ПАИ

Студия поэтического творчества «Чернильница» уже 15 лет остаётся открытой площадкой для юных любителей поэзии в Великих Луках. О работе творческого пространства рассказала поэтесса, писательница, педагог, член Союза детских и юношеских писателей России Оксана Рахманова в эфире программы «Лики Лук» на «Первом Псковском».

Занятия в студии проходят на базе детской музыкальной школы № 1 имени Модеста Мусоргского, попасть сюда может любой ребёнок, отметила Оксана Рахманова.

«Единственное, что я всегда говорю ребёнку: «Если ты в душе хотел бы что‑то сочинить, но стесняешься или думаешь, что это ерунда, – приди ко мне. Давай мы с тобою поговорим». Потому что неравнодушие к русскому языку и к поэзии – это уже заведомо говорит о том, что ребёнок очень нежный, очень тонко организован, он талантливый и ему нужно помочь переступить через страх и состояться в литературе», – подчеркнула она.

Ранее сообщалось, что о современной тенденции в детской литературе рассказала писательница из Великих Лук.