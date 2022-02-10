Более 8,7 тысячи человек лечатся от коронавируса в Псковской области

07:54, 10 февраля 2022, ПАИ

В Псковской области проходят лечение от коронавируса 8 735 человек. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте.

8 281 пациент проходит лечение амбулаторно, 454 – стационарно. С начала пандемии в регионе выявили 80 100 случаев коронавируса, прирост за сутки составил 649 заболевших. Выздоровели 72 756 пациентов, из них 193 — за минувшие сутки. 1481 житель Псковской области скончался от коронавируса.