649 новых случаев коронавируса выявили в Псковской области за сутки

07:04, 10 февраля 2022, ПАИ

80 100 человек заразились коронавирусной инфекцией COVID-19 в Псковской области. За последние сутки коронавирус подтвердили у 649 человек. Об этом в своём Instagram-аккаунте сообщил губернатор Михаил Ведерников.

Выздоровело 72 756 пациентов (за сутки – 193), от COVID-19 скончался 1 481 человек. Всего на лечении находятся 8 735 человек, из которых 8 281 лечатся на дому, 454 – стационарно.

Губернатор отметил, что омикрон продолжает стремительно распространяться по региону и призвал жителей беречь себя и соблюдать все меры предосторожности.