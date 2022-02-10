Пьяных водителей-рецидивистов задержали в Пскове и Усвятском районе

08:52, 10 февраля 2022, ПАИ

В Пскове и Усвятском районе полиция задержала нетрезвых водителей, которые ранее уже подвергались административному наказанию за аналогичное правонарушение. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

9 февраля около 20:00 у дома на улице Горького остановили для проверки автомобиль Daewoo, за рулём которого был 27-летний пьяный водитель.

В Усвятском районе в тот же день около 14:00 на дороге Ольша – Велиж – Усвяты – Невель остановили автомобиль Chevrolet. За рулём оказался 51-летний житель посёлка Усвяты. Выяснилось, что и он находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

Пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.