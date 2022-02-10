Более 403 млн человек в мире заразились COVID-19

09:59, 10 февраля 2022, ПАИ

По состоянию на утро 10 февраля в мире зарегистрировано 403 766 876 случаев заражения коронавирусом COVID-19 – такие данные приводятся на сайте Worldometers, где ведётся статистика заболеваний.

Жертвами коронавируса стали 5 796 538 человек. Количество выздоровевших – 323 875 210.

Наибольшее количество случаев заражений зарегистрировано в США – 78 824 393. В этой стране от коронавируса умерло 935 922 человека, выздоровело 49 217 354.

Россия по абсолютному количеству заражённых находится на шестом месте. Здесь коронавирусом заболело 13 330 769 человек, 10 803 305 пациентов выздоровело, 337 390 – умерло.