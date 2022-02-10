Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Более 403 млн человек в мире заразились COVID-19

По состоянию на утро 10 февраля в мире зарегистрировано 403 766 876 случаев заражения коронавирусом COVID-19 – такие данные приводятся на сайте Worldometers, где ведётся статистика заболеваний.

Жертвами коронавируса стали 5 796 538 человек. Количество выздоровевших – 323 875 210.

Наибольшее количество случаев заражений зарегистрировано в США – 78 824 393. В этой стране от коронавируса умерло 935 922 человека, выздоровело 49 217 354.

Россия по абсолютному количеству заражённых находится на шестом месте. Здесь коронавирусом заболело 13 330 769 человек, 10 803 305 пациентов выздоровело, 337 390 – умерло.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Слышали ли вы про биткоин?
Проголосовать >>>

10 февраля 2022

Созвездие Орион и всполохи северного сияния запечатлел пскович
10 февраля 2022

Объявлен новый аукцион на строительство парка «Россия – моя история» в Пскове
10 февраля 2022

Время ожидания визита врача на дом в Псковской области увеличилось
10 февраля 2022

Участники регионального этапа WorldSkills впервые соревновались на новых площадках, организованных в Колледже ПсковГУ
10 февраля 2022

Из-за ссоры с мужем псковичка выбросила его собаку вблизи зооприюта
10 февраля 2022

Пакуем чемодан: Промышленный туризм в Псковской области

10 февраля 2022

В Пскове продолжаются работы по очистке коллектора на улице Киселёва
10 февраля 2022

Псковский врач назвала признаки омикрона у детей до года

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(911)886-23-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...