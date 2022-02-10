Проектно-сметная документация по строительству школы в Гдове будет скорректирована
Объявлен аукцион на корректировку проектно-сметной документации и привязки типового проекта школы в Гдове к земельному участку. Документация опубликована на сайте госзакупок.
Начальная (максимальная) цена контракта составляет 4 млн рублей. Источник финансирования — бюджет Гдовского района.
Проектом контракта предусмотрена разработка проектной и рабочей документации, выполнение инженерных изысканий, получение положительного заключения государственной экспертизы. Срок исполнения контракта - 1 июля 2022 года.
Напомним, строительство средней общеобразовательной школы на 825 мест запланировано в Гдове на улице Пограничной.
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