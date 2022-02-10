76 плиток шоколада попытался украсть пскович из магазина на Рижском проспекте

11:09, 10 февраля 2022, ПАИ

76 плиток шоколада пытался украсть несовершеннолетний пскович. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Сигнал тревоги из магазина на Рижском проспекте поступил экипажу группы задержания вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Псковской области 10 февраля в 1:21.

Когда сотрудники Росгвардии прибыли на место происшествия, выяснилось, что несовершеннолетний пскович похитил из торгового зала 76 плиток шоколада, 6 палок колбасы и спиртные напитки. Общая сумма ущерба составила 5607 рублей.

Росгвардейцы задержали молодого человека и передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.