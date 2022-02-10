Мокрый снег и дождь ожидаются в Псковской области 11 февраля
11 февраля в Псковской области ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью без существенных осадков, днем небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. На дорогах местами гололедица. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
Будет дуть западный ветер со скоростью 5-10 метров в секунду. Температура по области -1…+4 градуса.
Атмосферное давление ниже нормы.
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