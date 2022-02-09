Сессия Псковской гордумы пройдёт c предъявлением QR-кодов

16:43, 10 февраля 2022, ПАИ

Очередная 62-я сессия Псковской городской Думы шестого созыва, которая начнётся в 10:00 11 февраля, пройдёт с предъявлением QR-кодов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ОМСУ «Город Псков».

Депутаты и участники сессии должны будут предъявить либо документ о вакцинации, либо документ о перенесенном заболевании коронавирусом в течение года. Лица с медотводом от прививки должны будут предоставить не только медотвод, но и ПЦР-тест.

Перед началом мероприятия всем участникам померят температуру. Участники с признаками ОРВИ и отсутствием вышеперечисленных документов не будут допущены на заседание.

За ходом заседания можно следить в онлайн-формате на странице Telegram-канала Псковской городской Думы.