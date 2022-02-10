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В Псковской области проходят мероприятия к Дню памяти Пушкина

В Псковской области проходят мероприятия, приуроченные ко Дню памяти поэта Александра Пушкина, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона. 10 февраля 2022 года исполняется 185 лет со дня его смерти.

В этот день жители столицы региона почтили память поэта в Летнем саду у монумента «Пушкин и крестьянка». Здесь состоялась встреча почитателей творчества поэта «Пока в России Пушкин длится, метелям не задуть свечу», в рамках которой собравшиеся смогли прочесть любимые стихи.

На набережной реки Великой в Пскове, около винтовой лестницы Ольгинского моста, работает выставка Игоря Шаймарданова «Пушкин от А до Я».

В экспозиции автор проиллюстрировал каждую букву русского алфавита строками из стихов Пушкина, воображая и сценически проигрывая сюжетное и смысловое содержание тех или иных строк. Помимо картин на выставке можно узнать интересные факты из жизни поэта, которые помещены в виде коротких рассказов под каждой работой. Выставка продолжит работу до 20 февраля.

В этот же день с 17:00 до 20:00 впервые в Пскове будет организована аудиотрансляция произведений Александра Пушкина. Жители и гости города услышат стихи и отрывки из прозы на территории города от Октябрьской площади до улицы Кузнецкой.

Ранее в большом концертном зале Псковской областной филармонии состоялся концерт Губернаторского симфонического оркестра «Метель». Представление сопровождалось песочной анимацией.

Памятные мероприятия в Пушкинских Горах начались с литии на могиле Пушкина в Свято-Успенском Святогорском монастыре. В ней приняли участие представители органов исполнительной власти региона и Псковского областного Собрания депутатов, руководство муниципалитета и другие официальные лица.

Для жителей и гостей поселка подготовлена также экскурсионно-познавательная программа. Отметим, в музее в этот день открыта выставка из собрания Новгородского музея-заповедника, а также состоится встреча с русским поэтом, критиком и публицистом Юрием Кублановским.

Ряд мероприятий подготовлен сотрудниками Научно-культурного центра музея. В их числе - экскурсия по выставочным залам. Преподаватели и студенты ПсковГУ совместно с представителями Российского общества «Знание» также приняли участие в тематической литературной встрече.

Также в учреждении прошел вебинар совместно с Государственным институтом русского языка им. А. С. Пушкина «История Святогорского монастыря после Пушкина (XIX - нач. XXI).

Театрально-концертная дирекция Псковской области в День памяти Пушкина представила первый выпуск видеопроекта «Пушкин детям». В нем заслуженный артист России Сергей Попков начитывает сказки Александра Пушкина на камеру. В проекте также принимает участие член Союза художников и Союза театральных деятелей России, псковский художник Игорь Шаймарданов. Всего планируется снять 10 таких роликов. Все они выйдут на YouTube-канале Театрально-концертной дирекции Псковской области.

В районных и сельских библиотеках открыты книжно-иллюстративные выставки, на которых представлены произведения о жизни и творчестве А. С. Пушкина. В учреждениях также проходят тематические встречи, участники которых читают любимые произведения великого русского поэта и прозаика.

Уроки литературы и классные часы в школах также посвящены А. С. Пушкину, дети участвуют в викторинах и конкурсах чтецов произведений поэта.

Александр Сергеевич Пушкин - выдающийся русский поэт, драматург и прозаик. Его литературное наследие представляет серьезный вклад не только в литературу России, но и в мировую культуру. Среди самых известных произведений Пушкина — поэмы «Руслан и Людмила», «Кавказский пленник», «Полтава» и «Медный всадник», роман в стихах «Евгений Онегин», трагедия «Борис Годунов».

День памяти великого поэта связан с его кончиной от смертельного ранения, полученного на дуэли с французским офицером-кавалергардом Жоржем Шарлем Дантесом. Дуэль состоялась 8 февраля 1837 года на окраине Санкт-Петербурга, в районе Черной речки. Погиб поэт 10 февраля, ему было 37 лет.

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