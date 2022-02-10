Театрально-концертная дирекция подготовила для детей серию видеороликов о Пушкине

18:47, 10 февраля 2022, ПАИ

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Театрально-концертная дирекция подготовила серию видеороликов «Пушкин детям», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ТКД.

К дню памяти Александра Пушкину, который отмечают 10 февраля, ТКД совместно с заслуженным артистом России Сергеем Попковым и при поддержке члена Союза художников и Союза театральных деятелей России Игоря Шаймарданова подготовила проект «Пушкин детям».

Благодаря данному проекту юные псковичи смогут познакомиться с пятью известными сказками великого поэта и писателя. «Знакомые персонажи и сюжеты по-новому откроются в озвучке Сергея Попкова, заинтересуют детей и привлекут их к просмотру любимых многими классических сказок», – отметили в пресс-службе ТКД.

В первом фильме юные зрители познакомятся с героями сказки о попе и о работнике его Балде. Сюжет этого произведения Александр Сергеевич взял из русской народной сказки, записанной поэтом в Михайловском от Арины Родионовны. На создание сказки потребовался всего один день!

«Почему же Балда? Раньше так называли неуклюжего и бестолкового человека. Но, несмотря на своё имя, пушкинский Балда умнее и находчивее не только попа, но и коварного чёрта», – пояснили сотрудники ТКД.

На YouTube-канале ТКД можно посмотреть серию фильмов о жизни и творчестве поэта в Пскове. Ведущий актёр Псковского академического театра драмы им. А. С. Пушкина, заслуженный артист России Сергей Попков рассказывает, чем занимался Пушкин в Пскове, с кем виделся и что здесь написал.