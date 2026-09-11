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Общество

Псковичи жалуются на летучих мышей в подъездах

Жители многоквартирных домов в Пскове сообщают о регулярном появлении летучих мышей в подъездах. Как сообщила корреспонденту ПАИ жительница дома на улице Максима Горького, рукокрылые проникают к ним в подъезд с чердака.

По словам собеседницы агентства, животные появляются там ежегодно. «У нас они прилетают в подъезд с чердака дома. Ежегодно тут бывают», – отметила она, прислав в редакцию соответствующую фотографию.

Другая жительница Пскова, проживающая в районе Запсковье, в свою очередь заявила, что уже не считает появление летучих мышей в подъездах чем-то необычным. По её словам, она часто видит их в жилых домах.

Для Псковской области характерно обитание нескольких видов летучих мышей, включая водяную и прудовую ночницу, рыжую вечерницу, северного кожанка и бурого ушана. Эти виды широко распространены на территории региона и часто селятся вблизи человеческого жилья, используя щели в зданиях и чердачные пространства для отдыха или подготовки к сезонным миграциям и спячке. Случаи появления летучих мышей в жилых домах в Пскове фиксировались и ранее. В 2018 году жители домов на улице Народной жаловались на то, что рукокрылые регулярно залетают на балконы, а в 2024 году жительница дома на улице Ижорского Батальона обнаружила летучую мышь у себя в квартире после проветривания.

Ранее сообщалось, что псковская кошка убила пролетевшую две тысячи километров лондонскую летучую мышь. Её обнаружила жительница деревни Мольгино Палкинского района Светлана Лапина. После схватки с кошкой летучую мышь передали врачам. При осмотре было обнаружено кольцо с надписью «Лондонский зоопарк». Оказалось, что ещё в 2016 году на животное поставил метку регистратор летучих мышей Брайан Бриггс. Тогда группа реабилитации спасла крошечную самку от лесного нетопыря. Ей удалось прожить в дикой природе семь лет, но погибла она после встречи с дворовой кошкой.

Напомним, летучие мыши, наряду с другими дикими животными (лисицами, ежами, барсуками, енотовидными собаками и волками), являются переносчиками бешенства и других природно-очаговых инфекций, поэтому при обнаружении животного рекомендуется не брать его голыми руками, а при укусе – незамедлительно обратиться за медицинской помощью.

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