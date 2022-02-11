Более 406 млн человек в мире заразились COVID-19

10:08, 11 февраля 2022, ПАИ

По состоянию на утро 11 февраля в мире зарегистрированы 406 652 774 случая заражения коронавирусом COVID-19 – такие данные приводятся на сайте Worldometers, где ведётся статистика заболеваний.

Жертвами коронавируса стали 5 809 448 человек. Количество выздоровевших – 326 838 376.

Наибольшее количество случаев заражений зарегистрировано в США – 79 052 681. В этой стране от коронавируса умерло 939 427 человек, выздоровело – 49 435 538.

Россия по абсолютному количеству заражённых находится на шестом месте. Здесь коронавирусом заболело 13 527 845 человек, 10 909 397 пациентов выздоровело, 338 091 – умер.