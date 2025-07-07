Судебные иски поступили в адрес нескольких резидентов ОЭЗ «Моглино»

21:59, 07 июля 2025, ПАИ

Комитет по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области [ныне министерство экономического развития Псковской области. – прим. ред. ПАИ] обратился с иском к одной из лесопильных организаций о расторжении соглашения об осуществлении промышленно-производственной деятельности на территории особой экономической зоны «Моглино» и взыскании пяти миллионов рублей штрафа. Об этом ПАИ сообщили в Арбитражном суде Псковской области.

Резидент в соответствии с бизнес-планом должен был реализовать проект «Строительство фанерного завода по производству широкоформатных ламинированных плит мощностью 60 тысяч кубических метров в год на территории особой экономической зоны «Моглино» в Псковской области». Объём планируемых инвестиций – четыре миллиарда 410 миллионов рублей.

В результате проведённой внеплановой проверки выявлено несоблюдение условий соглашения ответчиком, в том числе неосуществление резидентом производственно-промышленной деятельности, строительства объекта на территории ОЭЗ ППТ «Моглино», неосуществление инвестиций и другое.

Предварительное и судебное заседания по делу назначены на 29 июля.

Кроме того, в Арбитражный суд Псковской области поступили аналогичные иски комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области к ещё двум организациям.

Один из резидентов в соответствии с бизнес-планом должен был реализовать проект «Производство стерильных лекарственных средств», инвестиции на сумму 636 миллионов рублей, другой – проект строительства завода по производству оборудования для переработки биологических отходов животного происхождения, инвестиции – 150 миллионов рублей.

Отметим, с 2 июля комитет по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области переименован в министерство экономического развития Псковской области.