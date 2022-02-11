Пропавшего два месяца назад 21-летнего молодого человека ищут в Псковской области
В Псковской области ищут пропавшего 21-летнего Валентина Киселёва, сообщается в группе регионального поискового отряда «ЛизаАлерт» в социальной сети «ВКонтакте».
С 1 декабря 2021 года его местонахождение неизвестно. Приметы: рост 172 сантиметра, глаза голубые, волосы светло-русые, худощавый. Особые приметы: шрам над правой бровью.
Информацию о местонахождении пропавшего волонтеры просят сообщать по номерам 8(800) 700-54-52 или 112.
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