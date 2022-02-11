В марте Псковский театр выпустит новый спектакль «Дядя Ваня»

12:42, 11 февраля 2022, ПАИ

В Псковском академическом театре драмы им. А. С. Пушкина готовится к постановке спектакль по пьесе Чехова «Дядя Ваня». Над премьерой в Пскове работает российский театральный режиссер Павел Зобнин. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе театра.

Роль Дяди Вани (Войницкого) в спектакле исполнит заслуженный работник культуры Сахалинской области Андрей Кузин, известный псковскому зрителю по ролям в спектаклях «Смерть Тарелкина» (Варравин), «Село Степанчиково и его обитатели» (Ростанев), «Сережа очень тупой» (2-й курьер), «Постой, паровоз!» (ведущий).

В роли профессора Серебрякова – почетный работник культуры и искусства Тюменской области Сергей Скобелев («Зойкина квартира», «Сережа очень тупой»).

Елена Андреевна, жена профессора – Линда Ахметзянова, лауреат Национальной театральной премии «Золотая маска» («Таланты и поклонники», «Свидетельские показания», «Зойкина квартира», «Дни Победы»).

В роли Астрова – Георгий Болонев («Таланты и поклонники», «Очень громкая премьера», «Река Потудань»).

Также в спектакле заняты заслуженный артист России, заслуженный деятель искусств Псковской области Виктор Яковлев, заслуженная артистка России Ирина Смирнова, заслуженная артистка России Надежда Чепайкина, Александра Кашина, Ислам Галиуллин, Камиль Хардин.

Премьера спектакля «Дядя Ваня» состоится 30 и 31 марта на большой сцене Псковского театра драмы. Билеты можно купить здесь.

Павел Зобнин – российский театральный режиссер, один из самых успешных учеников Сергея Женовача. Поставил несколько десятков спектаклей в театрах России и Эстонии, принимал участие в режиссерских лабораториях в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Южно-Сахалинске, Улан-Удэ, Калининграде, Таллине, Ростове-на-Дону, Казани, Омске и других городах. Спектакль Павла Зобнина «Отец» (2018) был выдвинут на соискание Национальной театральной премии «Золотая маска» в четырех номинациях.

Над сценографией и костюмами к спектаклю работает Евгений Лемешонок, театральный художник из Новосибирска, дважды номинант Национальной театральной премии «Золотая маска» за костюмы к спектаклям «Я.Другой.Такой.Страны» и «Ак и человечество» Дмитрия Егорова.