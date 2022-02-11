Депутаты согласовали кандидатуру Елены Крючковой на должность заведующего детсадом №48
Депутаты Псковской гордумы согласовали кандидатуру Елены Крючковой на должность заведующего детским садом №48 «Лучик». Об этом с 62-й сессии Псковской городской Думы передаёт корреспондент Псковского агентства информации.
Кандидатуру Елены Крючковой единогласно поддержал 21 депутат. Ранее она исполняла обязанности заведующего дошкольным учреждением.
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