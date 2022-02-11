Средняя цена поддержанного авто в России выросла на 60%

23:33, 11 февраля 2022, ПАИ

В России в январе 2022 года цены на подержанный автомобиль выросли на 60 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование «Авито Авто».

«По данным сервиса, в январе этого года средняя цена автомобиля с пробегом в стране составила 639 800 рублей», – говорится в исследовании.

Управляющий директор «Авито Авто» Кирилл Вотяков отметил, что большинство производителей автомобилей поднимают цены на свои модели, в связи с этим цены растут и на рынке поддержанных автомобилей.

«Тем, кто планирует покупку автомобиля в ближайшем будущем, есть смысл тщательно подходить к выбору представленных на рынке предложений и руководствоваться принципом «цена – качество», – советует эксперт.

Спрос на автомобили в целом в России при этом остаётся стабильным. Увеличение спроса на подержанные автомобили в январе зафиксировали в Барнауле, Иркутске, Новосибирске, Махачкале, Красноярске и Ярославле. По данным экспертов, предложение на автомобильном рынке с пробегом в январе этого года выросло на 4,5 % по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.