Проект «Навигатор в мире профессий» реализуется в интернатных учреждениях Псковской области

15:48, 11 февраля 2022, ПАИ

Проект «Навигатор в мире профессий» реализуется в интернатных учреждениях Псковской области. Об этом рассказала заместитель председателя Псковского областного отделения Российского детского фонда Юлия Колесова в ходе круглого стола в медиацентре ПАИ, посвященного вопросу ведения профориентационной работы с молодежью.

Проект направлен на детей из интернатных учреждений начиная с 7 класса. В нем участвуют 10 таких организаций по всей области. Работа ведется через педагогов, в рамках проекта школы-интернаты получили возможность обновить техническую базу.

Юлия Колесова добавила, что сейчас проект претерпевает сложный период из-за пандемии, планируется вносить в работу корректировки.

Специалист заметила, что дети из интернатных учреждений зачастую не знают, кем хотят быть. И нужно помочь школам-интернатам выйти на новые направления с учетом реалий.

Директор МБУ ДО «Центр образования «Наставник» Евграф Николаев рассказал, что в учреждении реализуется программа «Кулинарное искусство», которая как раз популярна в интернатных учреждениях.