Партпаноптикум. Новый выпуск «Псковского телеграма»

18:01, 11 февраля 2022, ПАИ

Неделя прошла под знаком партий. Информационная повестка фонтанировала поводами от курьезных до серьезных. «Демократического» Моргенштерна зазывали в «Яблоко», вождь ЛДПР Владимир Жириновский стараниями своих партийных соратников и медиа то был живее всех живых, то «никого не узнавал», главного коммуниста России Геннадия Зюганова вдруг активно стали списывать в тираж…

Об этом ведущие «Псковского телеграма» Максим Андреев, Александр Машкарин и Антон Сергеев поговорили в новом выпуске программы.

Кроме того, темами для обсуждения стали допинг-скандал на Олимпиаде вокруг российской фигуристки Камилы Валеевой.

Премьерой программы стало появление новой рубрики - «оГЛАВление».

Программа «Псковский телеграм» начала выходить в феврале 2021 года. Выпуски программы можно посмотреть на сайте Псковского агентства информации, YouTube-канале ПАИ, в Telegram-канале «Псковские новости», в официальной группе агентства в «ВКонтакте» и в Instagram-аккаунте ПАИ.