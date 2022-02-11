Трансляция шестого выпуска проекта ПАИ «Олимпийский дайджест»
Гостями очередного выпуска «Олимпийского дайджеста» стали председатель региональной Федерации лыжных гонок Владлен Небейголова и мастер спорта по биатлону Александр Кузьмин.
Ведущий и гости эфира обсудят победу российского лыжника Александра Большунова, соревнования по женскому биатлону и хоккейный матч Россия – Дания.
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