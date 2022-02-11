О серебре Большунова, женском биатлоне и хоккейном матче Россия – Дания расскажет новый выпуск «Олимпийского дайджеста»

16:13, 11 февраля 2022, ПАИ

О серебре Большунова, женском биатлоне и хоккейном матче Россия – Дания расскажет новый выпуск «Олимпийского дайджеста».

Российский лыжник Александр Большунов сегодня стал вторым в гонке классическим стилем на 15 км. Многие ждали от него золота, так как ради этого забега Александр пропустил спринт. Наши хоккеисты выиграли у датчан 2:0 и уже вышли в плей-офф. А биатлонисткам не везет: лучшая из россиянок – только шестая.

Разберемся в причинах побед и неудач с гостями выпуска: председателем региональной федерации лыжных гонок Владленом Небейголова и мастером спорта по биатлону Александром Кузьминым.

Смотрите «Олимпийский дайджест» сегодня вечером на YouTube-канале ПАИ и в группе ПАИ в ВК.