Профориентацию нужно начать с детского сада, уверена замдиректора Псковского кооперативного техникума

16:21, 11 февраля 2022, ПАИ

Профориентацию нужно начать с детского сада, уверена заместитель директора Псковского кооперативного техникума Галина Конарева. Об этом она заявила в ходе круглого стола в медиацентре ПАИ, посвященного вопросу ведения профориентационной работы с молодежью.

По мнению Галины Конаревой, нужна общая системная работа всех заинтересованных структур, проектов. «Усилия нужно объединять», - сказала она и обратила внимание на важность практики — если во время практики на предприятии у студента все сложилось хорошо, то и трудоустраиваются они легче.