Профориентацию нужно начать с детского сада, уверена замдиректора Псковского кооперативного техникума
Профориентацию нужно начать с детского сада, уверена заместитель директора Псковского кооперативного техникума Галина Конарева. Об этом она заявила в ходе круглого стола в медиацентре ПАИ, посвященного вопросу ведения профориентационной работы с молодежью.
По мнению Галины Конаревой, нужна общая системная работа всех заинтересованных структур, проектов. «Усилия нужно объединять», - сказала она и обратила внимание на важность практики — если во время практики на предприятии у студента все сложилось хорошо, то и трудоустраиваются они легче.
Слышали ли вы про биткоин?
Общественники предлагают исправить ситуацию с захолустьем в окрестностях Гремячей башни
Известный российский путешественник Григорий Кубатьян встретится с псковичами 18 и 20 февраля
Кулинарное наследие Псковской области, гид для фермеров и ресторанов - итоги проекта Baltic sea food подвели в медиацентре ПАИ