«Трудная гонка»: Владлен Небейголова – о серебре Александра Большунова

18:57, 11 февраля 2022, ПАИ

Председатель региональной Федерации лыжных гонок Владлен Небейголова в эфире проекта ПАИ «Олимпийский дайджест» оценил выступление российского лыжника Александра Большунова, который завоевал серебро в гонке на 15 километров с раздельным стартом на Олимпиаде в Пекине.

«Гонка была трудная, не все спортсмены могут бежать классическим стилем. Такая гонка требует особой выносливости и скорости», – рассказал Владлен Небейголова.

По словам спикера, на медали могли претендовать первые 10 спортсменов. «Победитель Иво Нисканен, вероятно, был чуть в лучше форме, чем Александр. Серебряная олимпийская медаль – это очень почётно. Будем надеяться, что у нашей сборной ещё будут медали», – добавил Владлен Небейголова.

Также спикер отметил силу сборной и подчеркнул, что сразу трое спортсменов оказались в десятке сильнейших.