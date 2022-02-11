«Трудная гонка»: Владлен Небейголова – о серебре Александра Большунова
Председатель региональной Федерации лыжных гонок Владлен Небейголова в эфире проекта ПАИ «Олимпийский дайджест» оценил выступление российского лыжника Александра Большунова, который завоевал серебро в гонке на 15 километров с раздельным стартом на Олимпиаде в Пекине.
«Гонка была трудная, не все спортсмены могут бежать классическим стилем. Такая гонка требует особой выносливости и скорости», – рассказал Владлен Небейголова.
По словам спикера, на медали могли претендовать первые 10 спортсменов. «Победитель Иво Нисканен, вероятно, был чуть в лучше форме, чем Александр. Серебряная олимпийская медаль – это очень почётно. Будем надеяться, что у нашей сборной ещё будут медали», – добавил Владлен Небейголова.
Также спикер отметил силу сборной и подчеркнул, что сразу трое спортсменов оказались в десятке сильнейших.
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