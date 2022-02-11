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Общество

Общественники предлагают исправить ситуацию с захолустьем в окрестностях Гремячей башни

Фото Андрея Степанова

В Пскове на Гремячей горе и в ее окрестностях находятся пять памятников архитектуры, однако у горожан и туристов эти места не не польщуются популярностью. Журналисты газеты «АиФ-Псков» узнали, кто и как хочет сделать «Гремячку» центром притяжения.

На правом берегу реки Псковы, напротив Финского парка, находится целая серия памятников федерального значения: Гремячая башня с фрагментами крепостной стены, церковь Косьмы и Дамиана с Гремячей горы, остатки офицерского корпуса и здания хлебопекарни.

Пока псковичи и туристы интересуются только Гремячей башней и расположенным рядом с ней храмом Косьмы и Дамиана. Здание хлебопекарни XIV века и офицерский корпус (палаты Якова Сырникова) XVII века находятся в полуразрушенном состоянии. Башня и храм тоже остро нуждаются в реставрации. Сейчас церковью занимается АНО «Возрождение объектов культурного наследия Пскова (Псковской области)». К 2026 году ее намерены привести в порядок.

Все четыре памятника принадлежат Росимуществу, которое не вкладывается в реставрацию. Председатель общественного совета при областном комитете по охране объектов культурного наследия Наталья Савицкая уточнила, что на одной территории находятся три объекта, которые не имеют пользователей (исключение - церковь Косьмы и Дамиана, у которой есть приход).

По закону памятники могут быть переданы в пользование и частному лицу, но с серьёзными охранными обязательствами. «Мы планируем писать письма, приглашать Росимущество. Они находятся в Новгороде и на наши письма часто отвечают чисто механически», - сообщила Савицкая.

Неподалёку, на улице Герцена, 13, есть памятник регионального значения — усадьба Оглоблиной. Между всеми этими постройками и берегом реки - территория, которая пока никак не используется. <...>

Пока конкретных перспектив по реставрации и приспособлению памятников нет, общественный совет при региональном комитете по охране объектов культурного наследия решил заняться прилегающей к ним и реке Пскове территорией. На последнем заседании совета предложено провести конкурс на разработку концепции благоустройства участка.

«Сейчас территория у Гремячей башни остаётся захолустьем, там нет ни дорожек, ни беседки, ни туалета, ни урны, - ничего. При этом некоторые умудряются там жарить шашлыки, а мусор приходится убирать приходу храма. Мы хотим привлечь максимальное внимание к этой площадке, чтобы понимать, какой её хотели бы видеть псковичи», - отметила Наталья Савицкая.

Общественный совет решил провести конкурс и рассчитывает, что свои варианты концепции пришлют не только профессионалы, но и простые псковичи.

Отдельно будут определены лучшие концепции, разработанные профессиональными архитекторами, и отдельно - проекты, подготовленные любителями. «Мы понимаем, что если хотим подключить к участию серьёзных профессионалов, возможно, даже не псковских, то нужен хороший призовой фонд, поэтому занимается вопросом поиска источников финансирования», - отметила руководитель общественного совета.

Во-первых, работы участников конкурса оценит общественность, для чего будет организована их выставка, во-вторых, своё мнение выскажет профессиональное жюри. «Когда лучшие концепции будут выбраны, мы уже с этими конкретными проектами начнём поиск инвесторов. Понятно, что это вопрос ни одного года», - добавила Наталья Савицкая.

 

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