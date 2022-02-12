Почему Моргенштерна ещё не позвали в Псков, обсудили ведущие «Псковского телеграма»

10:41, 12 февраля 2022, ПАИ

Одной из тем свежего выпуска проекта «Псковский телеграм» стало приглашение Моргенштерна вступить в «Яблоко» и выступить на муниципальных выборах в Москве.

В телеграм-каналах на минувшей неделе живо обсуждали эту новость, предлагая замещать программу «партии граждан» словами и строчками из песен Моргенштерна. Ведущие «Псковского телеграма» Максим Андреев, Александр Машкарин и Антон Сергеев вспомнили, что теперь для региона исполнитель — человек не чужой. Например, он вёл спортивное шоу с участием жителей Псковской области на одном из развлекательных телеканалов, так почему бы лидеру псковского «Яблока» не позвать Моргенштерна на выборы в регион.

Эксперты отмечают, что «партия граждан» находится в тяжёлом состоянии, испытывает дефицит идей о привлечении новых избирателей и вынуждена идти на такие экстравагантные шаги, как приглашение таких одиозных персон, как, например, Моргенштерн.