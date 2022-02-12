Псковский врач рассказала, как бороться с постковидной астенией
Главный врач Псковской областной инфекционной больницы Анастасия Повторейко в своём Instagram-аккаунте рассказала, как бороться с сонливостью и вялостью переболевшим коронавирусом.
Для профилактики врач советует принимать витамин D с дозировкой 2000, при этом контролируя анализ крови 25-ОН [анализ позволяет судить о насыщенности крови кальциферолом и даёт возможность выявить дефицит и избыток витамина D. – Прим. ПАИ].
Напомним, переболевшие COVID-19 жители Псковской области могут пройти углублённую диспансеризацию.
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