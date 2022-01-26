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Общество

Переболевших COVID-19 жителей Псковской области приглашают на углубленную диспансеризацию

Углубленная диспансеризация для переболевших COVID-19 проводится на базе поликлинических отделений медицинских организаций Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

В областном комитете по здравоохранению пояснили, что углубленная диспансеризация направлена на выявление изменений в работе органов и систем у людей, перенесших коронавирус, в целях предотвращения развития осложнений.

В рамках первого этапа помимо основных исследований, которые проводятся на обычной диспансеризации, подключаются и дополнительные. В случае выявления медицинских показаний для более детального осмотра граждане отправляются на второй этап диспансеризации для прохождения дополнительных обследований, консультаций узких специалистов. Так, например, при снижении сатурации 94% и менее показано проведение КТ и ЭХО-кардиографии.

На прохождение углубленной диспансеризации граждане, переболевшие коронавирусной инфекцией, приглашаются от страховых медицинских организаций. Кроме того, данный вид обследования может носить и заявительный характер.

Углубленную диспансеризацию рекомендуется в приоритетном порядке пройти лицам, перенесшим новую коронавирусную инфекцию, особенно имеющим одно или несколько хронических неинфекционных заболеваний. Но только не раньше 60 календарных дней после выздоровления от COVID-19. Обследование проводится в медицинских учреждениях, к которым граждане прикреплены.

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