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Псковичам напомнили правила поведения на льду в период оттепели

Фото: Главное управление МЧС России по Псковской области

В период оттепели на водоёмах идёт процесс изменения структуры льда: он теряет свою прочность и становится рыхлым. Если температура воздуха держится выше 0 ˚C более трёх дней, то прочность льда снижается на 25 %. Главное управление МЧС России по Псковской области предупреждает: в это время выходить на его поверхность крайне опасно.

В связи с этим, чтобы избежать трагических последствий, необходимо помнить следующие правила поведения на льду:

– нельзя выходить на лед в тёмное время суток и при плохой видимости (в туман, снегопад, дождь);

– нельзя проверять прочность льда ударом ноги. Если после первого сильного удара палкой покажется хоть немного воды, — это означает, что лёд тонкий, по нему ходить нельзя. В этом случае следует немедленно отойти по-своему же следу к берегу скользящими шагами, не отрывая ног ото льда и расставив их на ширину плеч, чтобы нагрузка распределялась на большую площадь. Точно так же поступают при предостерегающем потрескивании льда и образовании в нём трещин;

– при переходе через водоём группой необходимо соблюдать расстояние друг от друга (5-6 м);

– не отпускайте детей на лёд без присмотра.

Не выходите на тонкий лёд! Не подвергайте свою жизнь опасности!

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