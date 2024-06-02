Жара и грозы придут на Северо-Запад России на предстоящей неделе

22:58, 02 июня 2024, ПАИ

Какой будет погода на Северо-Западе России на предстоящей неделе, рассказали синоптики. Об этом сообщает метеоцентр «Фобос».

«На Северо-Западе по вине фронтальных разделов по-прежнему будут развиваться очаги кучево-дождевой облачности, несущие грозовые дожди. Большую часть рабочей недели здесь жарко: днём – от +23 до +28 градусов, а на севере – от +18 до +23 градусов. И только в пятницу станет на 3-4 градуса прохладнее», – отметили специалисты.

Напомним, что на этой неделе в Псковской области выпал град.