Ещё двум медвежатам из Псковской области дали имена в центре спасения

23:21, 02 июня 2024, ПАИ

Ещё двум медвежатам из Псковской области, которые попали в Центр спасения медвежат в Тверской области, дали имена. Их назвали Пух и Пятачок. Об этом сообщается в группе учреждения.

«Помните их историю: люди в течение некоторого времени регулярно видели их на обочине дороге и сообщили об этом нам. А мы в свою очередь связались с комитетом по природным ресурсам и экологии Псковской области. Специалисты комитета отловили медвежат и передали нам. К счастью, медвежата очень хорошо едят, но по размерам они всё ещё очень маленькие», – отметили в центре.

Пухом назвали медвежонка покрупнее, Пятачком – того, что помельче. «На этот раз, выбирая имена, мы решили придерживаться нашего правила – называть медвежат на первую букву региона, района или населённого пункта, хотя и не всегда бывает именно так», – рассказали в учреждении.

Кроме того, в центре объяснили, почему ещё одного медвежонка назвали Паддингтон. «Мы назвали медвежонка Паддингтоном в честь очень симпатичного медведя – главного героя замечательного семейного фильма «Приключения Паддингтона», – отметили там.