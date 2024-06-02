Умер аист, угодивший в креозот в Псковской области
Умер аист, угодивший в креозот в Локнянском районе. Об этом корреспонденту ПАИ рассказала неравнодушная жительница Великих Лук Елена Дроздова.
Аист попал в креозот, разлитый у железной дороги в Локне, в четверг, 30 мая. Птицу пытались отмыть различными веществами, а из-за воздействия креозота даже пришлось обрезать маховые крылья. Аисту также давали сорбент для очищения организма, но и это не помогло.
Несмотря на все старания неравнодушных людей, птица погибла сегодня утром. «У меня руки все сожжены, кожа слезает. Он весь варëный был. Хоть боль ему облегчили», – написала Елена Дроздова.
Подробнее о том, как аист попал в беду и какие меры планируется принять в отношении ситуации с разливом креозота в Локне, можно прочесть по ссылке.
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