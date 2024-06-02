Умер аист, угодивший в креозот в Псковской области

18:00, 02 июня 2024, ПАИ

Умер аист, угодивший в креозот в Локнянском районе. Об этом корреспонденту ПАИ рассказала неравнодушная жительница Великих Лук Елена Дроздова.

Аист попал в креозот, разлитый у железной дороги в Локне, в четверг, 30 мая. Птицу пытались отмыть различными веществами, а из-за воздействия креозота даже пришлось обрезать маховые крылья. Аисту также давали сорбент для очищения организма, но и это не помогло.

Несмотря на все старания неравнодушных людей, птица погибла сегодня утром. «У меня руки все сожжены, кожа слезает. Он весь варëный был. Хоть боль ему облегчили», – написала Елена Дроздова.

Подробнее о том, как аист попал в беду и какие меры планируется принять в отношении ситуации с разливом креозота в Локне, можно прочесть по ссылке.