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Общество

Умер аист, угодивший в креозот в Псковской области

Умер аист, угодивший в креозот в Локнянском районе. Об этом корреспонденту ПАИ рассказала неравнодушная жительница Великих Лук Елена Дроздова.

Фото: Елена Дроздова

Аист попал в креозот, разлитый у железной дороги в Локне, в четверг, 30 мая. Птицу пытались отмыть различными веществами, а из-за воздействия креозота даже пришлось обрезать маховые крылья. Аисту также давали сорбент для очищения организма, но и это не помогло.

Несмотря на все старания неравнодушных людей, птица погибла сегодня утром. «У меня руки все сожжены, кожа слезает. Он весь варëный был. Хоть боль ему облегчили», – написала Елена Дроздова.

Подробнее о том, как аист попал в беду и какие меры планируется принять в отношении ситуации с разливом креозота в Локне, можно прочесть по ссылке.

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