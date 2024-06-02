Псковские военные следователи навестили воспитанников центра помощи детям

17:46, 02 июня 2024, ПАИ

Воспитанников Псковского центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, навестили офицеры военного следственного отдела СК России по Псковскому гарнизону. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе отдела.

В центре воспитываются дети от трёх до 18 лет. Для них офицеры собрали и передали гуманитарную помощь.

Кроме того, сотрудники военного следственного отдела СК России по Псковскому гарнизону поблагодарили работников учреждения за вклад в детское развитие.