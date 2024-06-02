Псковские военные следователи навестили воспитанников центра помощи детям
Воспитанников Псковского центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, навестили офицеры военного следственного отдела СК России по Псковскому гарнизону. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе отдела.
В центре воспитываются дети от трёх до 18 лет. Для них офицеры собрали и передали гуманитарную помощь.
Кроме того, сотрудники военного следственного отдела СК России по Псковскому гарнизону поблагодарили работников учреждения за вклад в детское развитие.
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