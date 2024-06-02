Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Литургию в честь 725-летия преставления Довмонта-Тимофея провели в Пскове

Божественную литургию в Свято-Троицком кафедральном соборе Пскова в празднование 725-летия преставления благоверного князя Довмонта-Тимофея совершил митрополит Псковский и Порховский Арсений в воскресенье, 2 июня. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковской епархии.

  • Божественная литургия в Свято-Троицком кафедральном соборе Пскова в празднование 725-летия преставления благоверного князя Довмонта-Тимофея
    Фото: Диакон Лев Савинов
  • Божественная литургия в Свято-Троицком кафедральном соборе Пскова в празднование 725-летия преставления благоверного князя Довмонта-Тимофея
    Фото: Диакон Лев Савинов
  • Божественная литургия в Свято-Троицком кафедральном соборе Пскова в празднование 725-летия преставления благоверного князя Довмонта-Тимофея
    Фото: Диакон Лев Савинов
  • Божественная литургия в Свято-Троицком кафедральном соборе Пскова в празднование 725-летия преставления благоверного князя Довмонта-Тимофея
    Фото: Диакон Лев Савинов
  • Божественная литургия в Свято-Троицком кафедральном соборе Пскова в празднование 725-летия преставления благоверного князя Довмонта-Тимофея
    Фото: Диакон Лев Савинов
  • Божественная литургия в Свято-Троицком кафедральном соборе Пскова в празднование 725-летия преставления благоверного князя Довмонта-Тимофея
    Фото: Диакон Лев Савинов
  • Божественная литургия в Свято-Троицком кафедральном соборе Пскова в празднование 725-летия преставления благоверного князя Довмонта-Тимофея
    Фото: Диакон Лев Савинов
  • Божественная литургия в Свято-Троицком кафедральном соборе Пскова в празднование 725-летия преставления благоверного князя Довмонта-Тимофея
    Фото: Диакон Лев Савинов
  • Божественная литургия в Свято-Троицком кафедральном соборе Пскова в празднование 725-летия преставления благоверного князя Довмонта-Тимофея
    Фото: Диакон Лев Савинов
  • Божественная литургия в Свято-Троицком кафедральном соборе Пскова в празднование 725-летия преставления благоверного князя Довмонта-Тимофея
    Фото: Диакон Лев Савинов

Песнопения литургии исполнил архиерейский хор Псково-Печерского монастыря под управлением Марии Быковой. За богослужением молились многочисленные паломники и прихожане собора.

По окончании богослужения был совершен молебен святому князю Довмонту-Тимофею и пасхальный крестный ход, после которого митрополит Арсений обратился ко всем собравшимся с Архипастырским словом.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












02 июня 2024

Жара и грозы придут на Северо-Запад России на предстоящей неделе
02 июня 2024

Литургию в честь 725-летия преставления Довмонта-Тимофея провели в Пскове
02 июня 2024

Лиса вышла к людям в Себежском районе
02 июня 2024

Умер аист, угодивший в креозот в Псковской области
02 июня 2024

Псковские военные следователи навестили воспитанников центра помощи детям
02 июня 2024

Мультимедийная выставка «Эмоции природы» открылась в «Михайловском»
02 июня 2024

Специалист по подводным работам показал, что находится на дне реки Великой. Видео
02 июня 2024

Грозы и порывистый ветер ожидаются в Псковской области 3 июня

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...