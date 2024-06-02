Литургию в честь 725-летия преставления Довмонта-Тимофея провели в Пскове

21:53, 02 июня 2024, ПАИ

Божественную литургию в Свято-Троицком кафедральном соборе Пскова в празднование 725-летия преставления благоверного князя Довмонта-Тимофея совершил митрополит Псковский и Порховский Арсений в воскресенье, 2 июня. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковской епархии.



Фото: Диакон Лев Савинов



Фото: Диакон Лев Савинов



Фото: Диакон Лев Савинов



Фото: Диакон Лев Савинов



Фото: Диакон Лев Савинов



Фото: Диакон Лев Савинов



Фото: Диакон Лев Савинов



Фото: Диакон Лев Савинов



Фото: Диакон Лев Савинов



Фото: Диакон Лев Савинов



















Песнопения литургии исполнил архиерейский хор Псково-Печерского монастыря под управлением Марии Быковой. За богослужением молились многочисленные паломники и прихожане собора.

По окончании богослужения был совершен молебен святому князю Довмонту-Тимофею и пасхальный крестный ход, после которого митрополит Арсений обратился ко всем собравшимся с Архипастырским словом.