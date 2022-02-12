Врач рассказал, как коронавирус влияет на задержку внутриутробного развития ребёнка

23:54, 12 февраля 2022, ПАИ

Коронавирус не влияет напрямую на мозг и нервную систему ребёнка в материнской утробе, в отличие от психологического состояния матери, рассказал ТАСС врач-инфекционист Евгений Тимаков.

Он отметил, что вирус влияет на вынашивание беременности и на её течение, однако органическое поражение нервной системы у плода вирус непосредственно не вызывает. Для коронавирусной инфекции не доказано поражение центральной нервной системы плода напрямую.

Он добавил, что в редких случаях непосредственное влияние на ребёнка может оказываться при его внутриутробном инфицировании. В большинстве случаев COVID-19 может сказываться на питании плода, способствовать воспалению плаценты, что влечёт задержку именно внутриутробного развития.

Согласно результатам исследований, задержка в развитии рождённых в пандемию детей наблюдается как у переболевших беременных, так и у тех, кого вирус обошёл стороной. Тимаков подчеркнул, что беременные женщины могли столкнуться с повышенным уровнем стресса, что повлияло на развитие детей.