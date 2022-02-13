Иммунолог советует проводить самостоятельное тестирование на ковид из-за быстрого распространения омикрона
Врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева рекомендовала в связи с высокой заболеваемостью COVID-19 на фоне распространения омикрон-штамма проводить самостоятельное тестирование на коронавирусную инфекцию, сообщает радио Sputnik.
Врач отметила, что из-за чрезвычайной заразности нового штамма даже бессимптомный носитель этого варианта может стать источником инфекции для многих людей. Поэтому при любом признаке простуды или недомогании следует сдать ПЦР или экспресс-тест.
По словам Ярцевой, очень важно при этом правильно производить забор материала.
Врач предупредила, что в случае положительного результата экспресс-тестирования следует самоизолироваться и обратиться к врачу.
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Иммунолог советует проводить самостоятельное тестирование на ковид из-за быстрого распространения омикрона
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