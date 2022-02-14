Порядка 2 тысяч жителей Псковской области привились от коронавируса за неделю

08:30, 14 февраля 2022, ПАИ

На прошлой неделе прививку от коронавируса сделали порядка 2 тысяч жителей Псковской области. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников на своей странице в Instagram.

В настоящий момент в регионе выполнено 71,3% от плана вакцинации. Первым компонентом привились 287 878 человек (64 — за сутки), вторым — 284 436 (176 — за сутки). Ревакцинацию прошли 42 072 жителя Псковской области, в том числе 8 — за прошедшие 24 часа.

Использовано 80,1% поступившей в регион вакцины.