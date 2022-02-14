День компьютерщика празднуют 14 февраля

08:54, 14 февраля 2022, ПАИ

14 февраля отмечается неофициальный День компьютерщика. В этот день в 1946 году был продемонстрирован первый реально работающий электронный компьютер ENIAC I, пишет calend.ru.

Разработку первой вычислительной машины спонсировала американская армия, которой компьютер был нужен для проведения военных расчетов, планирования и программирования. ENIAC I проработал до 23 часов 45 минут 2 октября 1955 года, а потом его разобрали. От ENIAC современные компьютеры унаследовали двоичную систему счисления.

В России также есть официальный профессиональный праздник работников данной отрасли — День программиста.