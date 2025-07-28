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Общество

Поликлинику в Острове должны капитально отремонтировать до конца сентября

Капитальный ремонт поликлиники проведут в Островской межрайонной больнице, следует из данных портала государственных закупок.

Фото: газета «Островские вести»

На первом этаже подрядчик должен выполнить устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов, облицовку стен, установить наличники, сделать перегородки из гипсокартонных листов, установить новые светильники.

На втором этаже поликлиники заменят двери и полы. Также на всех этажах медучреждения, включая третий, проведут косметический ремонт.

Всего на капремонт поликлиники выделили более 1,5 миллиона рублей. Выполнить все работы подрядчик должен до 30 сентября этого года.

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Поликлинику в Острове должны капитально отремонтировать до конца сентября

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