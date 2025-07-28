Жару до +30 градусов прогнозируют в Псковской области 29 июля

11:43, 28 июля 2025, ПАИ

Переменная облачность ожидается на территории Псковской области 29 июля, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального ГУ МЧС России со ссылкой на Псковский гидрометцентр.

Ночью местами синоптики прогнозируют кратковременные дожди, днём – без существенных осадков. Будет дуть ветер юго-восточных направлений со скоростью от пяти до десяти метров в секунду.

Температура воздуха по области ночью составит от +15 до +20 градусов, днём – от +25 до +30. Атмосферное давление будет низким.

Ранее сообщалось, что аномальная жара надвигается на Северо-Запад России.