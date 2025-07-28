Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Жару до +30 градусов прогнозируют в Псковской области 29 июля

Переменная облачность ожидается на территории Псковской области 29 июля, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального ГУ МЧС России со ссылкой на Псковский гидрометцентр.

Фото: ПАИ

Ночью местами синоптики прогнозируют кратковременные дожди, днём – без существенных осадков. Будет дуть ветер юго-восточных направлений со скоростью от пяти до десяти метров в секунду.

Температура воздуха по области ночью составит от +15 до +20 градусов, днём – от +25 до +30. Атмосферное давление будет низким.

Ранее сообщалось, что аномальная жара надвигается на Северо-Запад России.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












28 июля 2025

Сбер сообщил участникам ПДС размер господдержки за 2024 год
28 июля 2025

«Почти без признаков жизни»: житель Дно спас тонущего 12-летнего мальчика
28 июля 2025

В МИД России назвали выдворение Латвией 98-летнего ветерана проявлением неофашизма
28 июля 2025

Четыре новых ФАПа возводят в деревнях Псковской области
28 июля 2025

Фасад жилого дома капитально отремонтировали в Великих Луках
28 июля 2025

«Деньги под защитой»: пожилые псковичи могут повысить финансовую грамотность в новом проекте Банка России
28 июля 2025

Артур Акавов станет гостем программы «Бизнес-ланч»
28 июля 2025

Поликлинику в Острове должны капитально отремонтировать до конца сентября

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...