Более 412 млн человек в мире заразились COVID-19

10:42, 14 февраля 2022, ПАИ

По состоянию на утро 14 февраля в мире зарегистрировано 412 307 437 случаев заражения коронавирусом COVID-19 – такие данные приводятся на сайте Worldometers, где ведётся статистика заболеваний.

Жертвами коронавируса стал 5 834 791 человек. Количество выздоровевших – 332 994 149.

Наибольшее количество случаев заражений зарегистрировано в США – 79 325 576. В этой стране от коронавируса умерло 943 411 человек, выздоровело – 49 836 893.

Россия по абсолютному количеству заражённых находится на шестом месте. Здесь коронавирусом заболело 14 133 509 человек, 11 235 859 пациентов выздоровело, 340 248 – умерло.