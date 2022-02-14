В Псковском театре драмы стартовала акция ко Дню всех влюбленных
Только 14 и 15 февраля зрители Псковского академического театра драмы смогут купить билеты на спектакли и кинопоказы со скидкой 25%. Театр запускает акцию «Влюбленные в театр», посвященную Дню всех влюбленных, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе театра.
14 и 15 февраля любой зритель сможет купить билеты на спектакли и кинопоказы мартовского и апрельского репертуара со скидкой 25% как в театральной кассе, так и онлайн. Промокоды на скидку указаны в онлайн-афише театра на сайте рядом с кнопкой «Купить билеты». Чтобы воспользоваться промокодом, при покупке билета пользователю необходимо нажать кнопку «У меня есть промокод».
Актуальную афишу можно найти на официальном сайте.
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