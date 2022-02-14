Нацпроекты, догазификация и виноградные улитки – пресс-конференция с главой Невельского района

20:06, 14 февраля 2022, ПАИ

10 февраля в медиацентре Псковского агентства информации прошла пресс-конференция с главой Невельского района Олегом Майоровым. Сомодератором встречи выступила главный редактор районной газеты «Невельский вестник» Инна Качанова. В ходе встречи обсудили вопросы социально-экономического развития муниципалитета, реализацию нацпроектов, программу догазификации, качество услуг ЖКХ и другие. Предлагаем вашему вниманию стенограмму встречи.

– Добрый день, коллеги! Рада всех приветствовать в медиацентре Псковского агентства информации. Я напомню, что в течение этого года в нашем медиацентре запланировано проведение цикла мероприятий с главами муниципалитетов Псковской области. В рамках интервью планируется рассказывать о деятельности органов местного самоуправления в регионе, достижениях, результатах, реализуемых проектах и стоящих перед ними задачах. Сегодня мы поговорим с главой Невельского района Олегом Майоровым.

Нацпроекты

– Олег Евгеньевич, позволю себе задать первый вопрос. Конечно, он будет об итогах 2021 года. Каких достижений удалось добиться Невельскому району в прошлом году? Что значимого было сделано? Какие результаты по нацпроектам были достигнуты?

Олег Майоров (О. М.): Говоря об итогах года, конечно, нельзя не обозначить главное. Главный локомотив всех изменений, особенно в муниципалитетах, – реализация национальных проектов. Поэтому главный акцент в наших итогах – чего мы добились, реализуя наши нацпроекты. Важный, что касается охвата, нацпроект в области образования. Здесь мы поучаствовали и в проекте «Современная школа», и «Цифровой образовательной среде», и в проекте «Успех каждого ребенка». У нас в двух учреждениях по проекту «Современная школа» были созданы «Точки роста», в них вложили более 3 млн рублей.

«Цифровая образовательная среда» – это создание цифровых кабинетов, современного оборудования. Это не просто какая-то дань брендам и моде, это конкретные прикладные приборы, которые очень интересны с точки зрения сегодняшних технологий, современного оборудования, познания. Для детей это в первую очередь интересно и, конечно же, очень познавательно.

Важный проект, который также проходил на территории района, – «Культурная среда», в рамках нацпроекта ремонтные работы проходили в Городском культурном центре. Это знаковый для невельчан объект, с момента его советской истории к ему ремонту никто так и не приступал. Благодаря участию в федеральном проекте мы со второго раза попали в эту заявку. Сейчас нам останется смонтировать оборудование, это уже за рамками проекта. Мы рассчитываем на конструктивный разговор с комитетом по культуре. Мы посещали ГКЦ с Верой Васильевной, несмотря на завершение косметических и уборочных работ, уже просматриваются контуры здания, мы постарались сохранить его архитектурную часть.

Искренне рассчитываем на то, что мы его успешно завершим и наши ребята со своими преподавателями начнут там заниматься по новым направлениям, которые открыты в нашем дополнительном образовании. Это театральное направление, хоровое. Вообще у нас дополнительное образование на хорошем уровне.

– То есть это такой долгожданный объект и точка притяжения, да?

О. М.: Долгожданный. До национальных проектов, когда проходили выборы, у невельчан было два важных пожелания. По-старому говоря, это ремонт клуба, который потом уже стал Городским культурным центром. Это история у многих невельчан отзывалась болью в сердце. И спортивный зал. Мы тогда с Михаилом Юрьевичем встречались, увеличилась поддержка благодаря его акценту. Мы в итоге получили не просто ремонт, а новую площадку для реализации талантов наших детей.

Ну и, конечно, нужно отметить, что в рамках «Формирования комфортной городской среды» мы и автоклуб получили, и оборудование. Более 30 млн рублей прошло по нашим учреждениям по «Культурной среде». И конечно же, комфортная городская среда всегда заметна. В конце года мы участвовали в благоустройстве территорий. Наш исторический центр, дворы двухэтажные, сложные по конфигурации, сложные по коммуникациям, тоже получили свое внимание в прошлом году. Вот такие базовые вещи. Это национальные проекты.

Край партизанской славы

Кроме национальных проектов я бы хотел отметить, что мы очень активно поработали в сфере ремонта воинских захоронений. Вообще в Невельском районе мы всегда придаем этому большое значение. На территории района находится 87 захоронений, они теперь стали достоянием охраны объектов культурного наследия. Я хотел подчеркнуть, что очень важно, чтобы воинские захоронения все стали объектами культурного наследия. Потому что практика последних времен показала, что современные материалы начали изменять облик этих объектов, и они даже могут потерять первоначальное значение, это недопустимо. Несмотря на увеличение цены работ, на более серьезные бюрократические барьеры, это стоит того. Большую работу мы здесь провели, почти 3,5 млн рублей освоено.

Один из образов города – это Воинская арка, так называемая Офицерская, построили её освободители Невеля. С 50-х годов она практически не реконструировалась. Благодаря участию в федеральном проекте мы с тревогой и болью смотрели, как ее разбирают, думали, соберут ли обратно. Все получилось. Есть уверенность, что она еще несколько десятилетий сохранится в первозданном облике. Это очень важно.

Не могу не затронуть и такой важный момент, как звание «Край партизанской славы». Хоть оно и было присвоено ещё в 2020 году, к сожалению, мы не могли оперативно реализовать грант, который бы подчеркнул это звание и нашел бы какое-то материальное олицетворение в виде памятного места. Я был на открытии в Дедовичском районе, когда им присваивали звание «Край партизанской славы». Меня вдохновила та работа, которая была проведена местной администрацией, нашими коллегами. Но мы искали какой-то свой путь, было много дискуссий и обсуждений темы с местными жителями. Мы собирали заявки, смотрели, как это всё реализуется в других регионах, практически от Керчи до Карелии.

Мне очень приятно, что мы нашли такое сочетание и обустроили новое общественное пространство. Я считаю, что это символическое сочетание символа костра и напоминания о том, что речь идёт о погибших людях. Очень много времени было потрачено на то, чтобы прийти к согласию, работа нашла воплощение благодаря тесному контакту с бывшими невельчанами, которые сегодня имеют здесь свое предприятие, реализовали все это. Мы продолжаем это пространство обустраивать, следующие средства, 500 тысяч, мы тоже в этом году направим на развитие этой территории. И потом будет финальная часть, мы обязательно ее представим невельчанам, полноценное, полное, законченное действие. Ну вот, может, наговорил много, сумбурно, но это яркие события, которые у меня отложились в голове, о которых хочется обязательно сказать.

О наболевшем

Инна Качанова (И. К.): Устойчивое водо-, тепло- и электроснабжение продолжают оставаться социально значимыми темами в нашем районе. И высокая аварийность и общая изношенность коммунальной сети стали основными проблемами, болевыми точками в Невельском районе. Олег Евгеньевич, как решается эта проблема в Невельском районе сейчас?

О. М.: Перед этим вопросом надо обязательно паузу сделать. Вообще при слове ЖКХ у меня возникает ощущение, что все остальные проблемы – не проблемы. Действительно, и Инна Анатольевна правильно подчеркнула, это болевая точка и по количеству обращений, и по уровню социальной напряженности.

Сегодня в Невельском районе это очень серьезная и сложная проблема. Говоря об этом, надо обозначить отправную точку, в которой мы сейчас находимся. Я могу констатировать, что на территории Невельского района весь этот запас прочности, который был создан в советское время, закончился. К сожалению, на его смену пока еще ничего не пришло, поэтому мы сейчас работаем в условиях высочайшего уровня аварийности. Могу сказать, что в ГИС ЖКХ в 2021 году занесено 257 аварий только на сетях водоснабжения. Это практически авария в день. Сложнейший момент. Это происходит из-за большого износа и убыточности предприятий. Вообще это, конечно, больная точка не только для Невельского района, а для многих муниципальных образований.

– Ситуация одинаковая, да, про изношенность советского времени…

О. М.: Только каждый к нему по-разному подошел, в разной степени. Но думаю, что тема одинаково болезненно будет восприниматься всеми. Конечно же, от диагноза надо переходить к методам лечения, о чем мы сейчас говорим? В первую очередь, надо отделять теплоснабжение и водоснабжение. И я могу сказать, что теплоснабжение – очень важная задача, здесь надо уходить от убыточных котельных, переходить к новым, более высокоэффективным, которые производят тепло. К счастью, на территории Невельского района прошла газификация в свое время. И город в целом имеет возможность подключаться к газовому ресурсу. Поэтому благодаря административному воздействию, тут еще раз хочу выразить благодарность Михаилу Юрьевичу, мы в 2020 году приступили к тому, чтобы Газпром-Теплоэнерго завершил ввод в эксплуатацию своих объектов, мы три газовые котельные ввели в эксплуатацию, совместно с ними. И таким образом сейчас на территории Невельского района, в основном города Невеля, из 10 котельных 7 принадлежат Теплоэнерго, они работают на газе. Это залог устойчивого, бесперебойного и эффективного производства тепла. Сейчас у нас остаются два сложных объекта, две угольные котельные на территории города Невеля, к которым мы периодически по-разному приступали. Есть такой микрорайон «Колония», там мы вообще отапливаем паром. Сначала уголь превращает воду в пар, потом пар нагревает воду, и эта вода подается в дома. Представляете?

– Сложная система!

О. М.: Она не только сложная, она архаичная. Но она была востребована, потому что рядом была детская колония, она требовала наличия пара, поэтому производился пар. Естественно, это колоссально убыточная котельная. Об этих объектах мы поднимали вопрос на уровне субъекта и на уровне области, нашли понимание.

Сейчас завершаются предподготовительные, прединвестиционные работы частной организации, частной компании. Опять не могу не упомянуть, пусть это будет как угодно звучать в прямом эфире, но это опять благодаря встрече с губернатором Псковской области. Искренне рассчитываю на то, что мы запустим инвестиционный проект, очень серьезный, он оценивается в сумму порядка 60-70 млн. На территории города Невеля еще должны появиться две газовые котельные и одна реконструированная. И тогда весь город Невель будет работать исключительно на голубом топливе. Это огромный шаг вперед в теплоэнергетике. По водоснабжению тоже могу много рассказывать, но воспользуюсь прямым эфиром и скажу о стратегии: искренне убежден, что сегодня время концентрировать и централизовывать ресурсы.

Поднимаю этот вопрос на уровне комитета по ЖКХ, считаю, что выходом у нас всех будет создание единого водоканала Псковской области. По пути, по которому пошли Ленинградская область, там централизуют эти вопросы управления на уровне субъекта, Калининградская область, Смоленская область и так далее. Никуда мы не денемся. Там, где уменьшается людской ресурс, надо обязательно централизовываться и объединяться. Пока, к сожалению, мы теряем людей, население не увеличивается, и это простое правило управления: там, где увеличивается незаселенная территория, надо концентрировать ресурсы, все управленческие. Поэтому в эту сторону мы должны будем двигаться. Но на начальном этапе, конечно, мы работаем с местными своими программами по водоснабжению.

– Спасибо большое.

Догазификация

И. К.: Хочу затронуть еще один важный вопрос. В 2022 году закончится программа догазификации. Олег Евгеньевич, как невельчане воспользовались возможностью подключения к газу, который дало государство, кстати сказать?

О. М.: Если вернуться к тепло-, водоснабжению, электроснабжению и газоснабжению – это и есть комфортная городская среда. На самом деле все эти составляющие, наличие этой базовой инфраструктуры, доступной и качественной, в таких муниципалитетах, которые связаны и с селом, и с городом, как Невельский район, это и есть комфортная городская среда.

Поэтому сегодня есть такая возможность. Обращаюсь к невельчанам, которые вас смотрят: надо вскочить в вагон этого поезда, это локомотив развития города. На сегодняшний день 3982 домовладения подлежит догазификации. Огромное количество, просто огромное. Но для того, чтобы туда пришла газовая труба, надо подать заявку. Так вот заявок подано 1178. Несмотря на активность этой кампании, мои обращения в социальных сетях, в различных других формах, цифра пока такая. Надо признать, что есть определенные моменты, определенные минусы. В незнании того, во что окончательно выльется потребление газа у гражданина.

– Это какие-то страхи у людей?

О. М.: Это не страхи, это вопрос затрат. Сколько будет стоить труба до фундамента по земельному участку? Сколько внутри? Хотя есть и калькулятор, и примерная стоимость оборудования, но это все примерное. Мы обзваниваем каждого человека персонально. Эта неясность, сколько из семейного бюджета потратить, чтобы было как на картинке: кнопочку или краник повернул – и красивое голубое пламя озарило двери или комнату голубым топливом. Но хочу сказать, что это очень важные и нужные инвестиции, которые повышают привлекательность этого жилого домовладения. Газовая труба – это не временная часть, это навсегда. Это часть инфраструктуры. Поэтому очень важно сделать первый шаг, заявиться, обозначиться, сказать, что мы в принципе готовы.

Я знаю, что определенные шаги государство и администрация Псковской области делает, заложены определенные средства для помощи определенной категории граждан в приобретении оборудования, в непосредственно самой газификации. Но то, что необходимо этим заняться, буквально отложить многие дела и заняться догазификацией своего домовладения, – я бы хотел обратить особенное внимание.

– Олег Евгеньевич, могут ли невельчане позвонить в администрацию и задать все интересующие их вопросы для того, чтобы составить заявку? Помогут им, объяснят?

О. М.: Конечно. Более того, мы сами обзваниваем всех невельчан. У нас полная база есть совместно с Газпромом, с Невельским отделением газовых сетей, мы всех своих абонентов практически в лицо знаем.

– То есть любую консультационную поддержку в любое время вы готовы оказать?

О. М.: Безусловно! Мы крайне заинтересованы успеть завершить работы в отведенный срок. Хотелось бы, чтобы проект продлился, и те, кто не успевает, смогли бы догазифицироваться. Но если эта дверь закроется и срок будет соблюден, то очень бы хотелось, чтобы большинство населения и большинство невельчан потом не были разочарованы, что время было упущено. Время сегодня, в современном мире – бесценный ресурс. Ничем не оплаченный.

– Абсолютно с вами согласна.

И. К.: Транспортная нагрузка увеличивается с каждым годом. И дорожное покрытие, естественно, ухудшается, это волнует жителей муниципалитета. Планируется ли ремонт моста через реку по улице Коммунной, обустройство тротуаров на улице Гвардейской?

О. М.: Да, сейчас узкие места обозначены в этом вопросе. Конечно, эти вопросы находятся под нашим контролем. И граждане держат нас в тонусе, постоянно обращают внимание на эти моменты. Конечно, транспортная нагрузка очень большая. В связи с реализацией агропромышленного проекта, активной работой инвестора в области производства свинины, мясокомбината, свиноводческого комплекса. Конечно, это всё создает большой поток и провоцирует большой износ. Мы обращали внимание на такую важную транспортную инфраструктурную часть, как мост по улице Ленкоммуны, это очень серьезное бетонное сооружение, к проектированию которого мы в этом году приступаем. Примерно 5 млн рублей будет выделено только на проектные работы, сами же работы будут исчисляться не одной сотней миллионов рублей.

В интересах большинства

– Да, мосты – это всегда финансово емкие вопросы.

О. М.: Да, но они крайне важны, потому что разделяют город на две части. И там находятся социально важные объекты. На одной части – больница, школы, на другой – население, крайне важная точка. Сейчас ограничено движение по этому мосту. С точки зрения безопасности обязательно соблюдаем эту меру. Думаю, что это не сильно повлияло на бесперебойную деятельность, работу нашего инвестора, от которого мы зависим: рабочие места, подоходный, вообще экономика района. Конечно, в первую очередь должна соблюдаться безопасность граждан. Улица Гвардейская, наша многострадальная, старинная улица, некогда даже мощенная камнем. Архитектура этой улицы, особенно приближенная к центру города, не позволяет сейчас даже иметь тротуар в определенной части, потому что окна соприкасаются с дорогой. Старинные дома, старинная застройка. Но если рассматривать всю улицу Гвардейскую, то невельчане знают, мы уже приступили к работам, вдоль нашего центрального храма сделан тротуар. Завершив проектирование моста, мы приступим к проектированию тротуаров по улице Гвардейской. В тех местах, где это возможно. Но оно и останется узким направлением, потому что улица связывает город Невель с городом Великие Луки, это наша транзитная дорога. Конечно, очень большая нагрузка. Но и население, которое передвигается пешком, испытывает крайнее неудобство.

Есть рядом параллельные улицы – улица Октябрьская и так далее, где можно осуществлять пешее движение. Если появится возможность создавать участки безопасности, связанные с наличием тротуара, обязательно будет проектировать их ширину, величину, длину, обязательно потом будем участвовать в cоответствующих программах. Если говорить в целом, то большую помощь получаем сейчас по линии областной администрации. Это субсидии, каждый год порядка 25 млн рублей дополнительно к дорожному фонду Невельского района. Понятно, что потребность гораздо выше, но болевые точки мы все определяем совместно. У нас уже выработано трехлетнее правило: мы проводим совместные сессии сельских депутатов, городских депутатов, заинтересованных лиц и определяем буквально рейтинговым голосованием, какую улицу будем делать в следующем году.

– Приоритетный порядок?

О. М.: Я хочу сказать, что там нешуточные споры между депутатами, невзирая на их партийные принадлежности, невзирая на их округа... Но считаю, что именно это консолидированное распределение приоритетов всегда дает залог справедливости принятого решения. Действуем в интересах большинства. Это должно быть главное правило. Обязательно в этом году у нас одна треть уйдет на сельские дороги, мы их уже асфальтируем. И две трети по распределению жителей пойдет на город из этой субсидии. Мы их точно так же определили в числе приоритетов, улицы Гвардейской.

– Я так понимаю, что Инна Анатольевна в своем вопросе обозначила мост и улицу Гвардейскую как те самые точки, которые больше всего беспокоят невельчан, к вам же обращаются в газету со всеми этими вопросами. Прекрасно, что вы сказали, что депутаты, которые выходят в люди, собирают с них мнения, потом доносят и вместе выбирают приоритеты.

О. М.: И отстаивают интересы, самое главное! Задача депутатов – биться за интересы тех людей, которые на них надеются. Это очень важно.

Свиньи, улитки и дрова на экспорт

– Активность всегда правильная в их работе. Позволю предоставить слово моим коллегам. Вопросы, если есть, пожалуйста, к Олегу Евгеньевичу.

– Олег Евгеньевич, добрый день еще раз. Давайте начну с первого вопроса, который мы задаем всем главам муниципалитетов. Вопрос касательно инвестиций в муниципалитет. Понятно, что в районах области, в отличие, например, от Пскова и Великих Лук, с привлечением инвестиций не все так просто, по понятным причинам. Но тем не менее есть ли у вас какой-то задел, какой-то интерес инвесторов к Невельскому району, если да, о чем идет речь?

О. М.: Безусловно, любое развитие базируется на экономике. Наличие налоговой базы, развитых предприятий, сильных, устойчивых. Здесь и рабочие места. Это первостепенная задача, мне кажется, любого уровня власти. Чтобы человек на месте был обеспечен работой, чтобы экономика способствовала развитию территорий – это залог исторической жизнеспособности, я бы так обозначил.

Крупнейший проект – это свиноводческий комплекс, здесь более тысячи рабочих мест только для невельчан, и это не только в понимании таком простом, что это какие-то низкоквалифицированные рабочие места. Огромное газовое хозяйство у этой организации, электрическое хозяйство: это механики, логисты, это инженеры, это айтишники, это достаточно большое количество рабочих мест, в том числе и для молодежи, которая может современные все профессии реализовать.

Я понимаю, что речь сейчас не об этом, не о том, что уже реализовано. Если буквально ответить на ваш вопрос, то да, можем где-то и похвастаться. Заходит к нам предприятие, но правда на имеющуюся производственную базу. У нас работало по улице Ленкоммуны достаточно известное предприятие в области противопожарного оборудования, производили огнетушители. Но конкуренция есть конкуренция, и оно отошло в сторону, более сильный победил. И на эту базу заходит новый инвестор. Такой, я бы даже сказал, экзотический вид продукции, они планируют производить ни много ни мало обычные колотые дрова. Но эти обычные колотые дрова идут в Англию.

– Ничего себе!

О. М.: Вот вы можете даже удивиться, но я вам так скажу: объем инвестиций уже более 60 млн, они приобрели базу, приобрели оборудование, около 70 рабочих мест будет создано. Мы проходили по цехам будущей технологии, она достаточно своеобразная, но это пример того, как наш бизнес чутко реагирует на потребителя и готов работать с каждым. Представляете, эти дрова будут упаковываться под интерес каждого человека. Кому в полиэтилен, кому в бумажный пакет, кому еще что-то. Фуры с этими дровами должны ехать за границу.

Александр Машкарин (А. М).: Чистое топливо.

О. М.: Абсолютно! Я не знаю, где они их используют за границей. Сам хочу с нетерпением посмотреть, что же все-таки потребляется.

– Сейчас часть жителей домов в Пскове захотели дрова из Невеля.

О. М.: Я, конечно, буду очень рад, но думаю, что пока в цене мы будем проигрывать.

А. М.: А откуда инвесторы?

О. М.: Санкт-Петербург. Подчеркну: в какой бы области ни происходили инвестиции, мне уже очень отрадно, что это не какая-то мифическая часть, о которой просто рассуждают чиновники. Объявления в городе и в районе на прием на работу имеются, собеседования проведены уже более чем с 350 людьми, которые изъявили желание, а уровень культуры, уровень труда, очень высокий.

Может, скажут потом: Майоров сказочник, но мне реально показали на проходной пропускную аппаратуру, где люди будут проходить по отпечатку пальца и дышать в алкотестер. И только тогда этот турникет открывается. Вот такой уровень культуры. Это о чем говорит? Не только о том, что люди беспокоятся о безопасности. Ведь там, где есть такие механизмы, которые могут привести к травмам, естественно, человек должен четко ориентироваться в пространстве, быстро, адекватно все воспринимать. Любое наличие в организме веществ, которые могут повлиять на его деятельность, недопустимо с точки зрения работодателя. Это такие маленькие, точечные вещи, штрихи точечные, они говорят об отношении. Это не просто использование человека.

– Правильный, серьезный подход, к охране труда в первую очередь.

О. М.: Совершенно верно. Но я на этом не заканчиваю вас удивлять, если мы еще расскажем о неких брендах Невельского района. Точечное, буквально домашнее производство имеется у нас в деревне Боканово. Можно улыбаться – не улыбаться, у нас тоже производится греческий сыр. Да, «Халуми» называется. И я хочу сказать, наша невельская сыроварня, это бренд крестьянско-фермерского хозяйства, невельчане его хорошо знают, просто вручную все распродается, по-домашнему все готовится. Я тоже был на этом производстве, хорошие технологии, именно ручной – в хорошем смысле слова – труд, потому что для продуктов питания, мне кажется, ручной труд очень важен. Само производство от коровы, от молока до конечной переработки очень важно. Вот молодой сыр «Марбидо», если я правильно делаю ударение. Там тмин, вяленые помидоры и так далее, и так далее. Если такие вещи начались – сырные шарики «Жанкиклиш». Это не просто названия, это явно какая-то рецептура, которая отработана, это серьезные вещи, они уже успешно работают.

– Но даже несмотря на то, что вы сказали, крестьянско-фермерское хозяйство – это же всегда для района и для муниципалитета отличная точка притяжения для туристов! Сейчас очень популярен гастрономический туризм, когда едут целенаправленно попробовать какой-то продукт, который производится в экологически чистом регионе. Поэтому это замечательно!

О. М.: И они открыты, они показывают, очень хорошо реагируют на все вопросы, с душой. Но это не все. Вишенкой на торте должны стать сбор и производство виноградной улитки. Есть у нас такой человек, Корочкин Алексей Сергеевич, он работал в гостиничном бизнесе во Франции, приглянулся ему Невельский район. И на сегодняшний день он сам готовит улитки по-бургундски, использует масло, которое производится этим крестьянско-фермерским хозяйством, о котором я сказал выше. Это хорошая кооперация! Вино «Шабли», это я просто читаю, я не придумываю ничего. Это реально все.

– Вино тогда нужно у вас производить еще!

О. М.: Насчет вина не знаю. Все это отправляется в ресторан, человек сейчас запрашивает земельный участок, он владеет технологией не просто сбора, но и производства, выращивания улиток. Смеяться не смеяться, но это производство уже есть. Я их не пробовал, правда, очень эксклюзивно.

– А куда идут поставки этих улиток? Можем ли мы их попробовать?

О. М.: Я думаю, что если мы поедем в московский ресторан, то сможем найти. У него есть, как я понимаю, прямой канал, это адресные вещи, поставляет готовое блюдо.

– Но если мы к нему приедем, мы сможем попробовать, я надеюсь?

О. М.: Я думаю, что попробую вместе с вами.

– Мы десантом высадимся в Невельский район, чтобы попробовать все это и посмотреть своими собственными глазами.

О. М.: Я все эти вещи назвал для того, чтобы чуть скрасить эту часть. На самом деле мы сохранили хорошие бренды, легкую промышленность, которая действовала и продолжает действовать. Невельская швейная фабрика, невельская обувная фабрика, которую хорошо знают везде: и в Белоруссии, и на всех выставках. Да, они не производят собственные модели, они работают на давальческом сырье, но самое важное – что доверяют рабочим рукам невельчан. Вот в чем дело. Качество, с которым исполняется эта продукция, под любым брендом «Марко», еще другие выполняют, – она основывается на том, что есть доверие к качеству выполнения этой продукции. Могу сказать, что у нас есть большой завод, по-старому – «Металлист», «Заря». Мы сейчас производим фонари для подводных лодок Министерства обороны Российской Федерации.

– Это на заводе у вас?

О. М.: Да, да. Собирается с нуля, от штамповки до полной сборки электрики, и отправляется туда. Производством дышим, работаем.

– Как завод называется, который производит?

О. М.: «Невельская заря».

Триединое целое

– У меня есть вопрос по поводу ТОСов. Скажите, пожалуйста, как у вас в районе с этим делом обстоит? Насколько много у вас инициативных граждан, которые создают эти ТОСы? Как вы их поддерживаете? Может, уже был яркий пример реализованной инициативы?

О. М.: Действительно, вопрос важный, современный. Я сейчас вижу три вещи, которые создают пространство для компактного проживания жителей. Это база, деятельность местного самоуправления. Это инициативное бюджетирование. И, конечно же, ТОСы. Три составляющие, которые должны соединяться, условно говоря, в коктейль и быть единым. Нигде не должно быть ни в противовес, ни в соревновательность, просто единое целое, чтобы можно было создавать определённую среду и адаптировать ее под себя. ТОС, я бы сказал, наверху этого триединства стоит, когда люди, опираясь на базовые вещи и на среду, где они проживают, создают для себя микропространства двор, общественную территорию. Сейчас это от недостатка бюджетного финансирования, от того, что туда не дотянулась рука местного самоуправления, эта база должна создаваться местным самоуправлением. А вот граждане должны инициативу какую-то свою реализовать. Возможно, даже в чем-то досуг свой проводить. На общественных началах. Поддержка финансовая должна помогать им это делать. Могу пофантазировать, но я вижу ТОСы именно вот так: детализировать какие-то свои участки. Да, ТОСы сегодня на территории Невельского района имеются. У нас уже вовлечено по территории в целом 534 человека, порядка 9 ТОСов.

Конечно, на первом этапе люди с осторожностью приглядываются. Но могу сказать, что, не то что к удивлению, а к радости, мы нащупали и нашли активистов, которые с удовольствием почувствовали такую возможность самовыражения. И наша задача сегодня – очень быстро и беспроблемно помочь его создать. У нас сейчас занимается в ранге заместителя главы района специальный человек с юридическим образованием.

И мы даже при возникновении проблем на встречах с гражданами, каких-то пожеланий, где нельзя моментально отреагировать, всегда пытаемся предложить движение навстречу для решения какого-то вопроса. И с помощью создания ТОСов и нам легче проводить интересы этой группы людей, и самое главное – граждане ставят целью задачи вовлеченность. Они начинают чувствовать себя участниками. Не только контролерами, как это часто сейчас бывает: дали поручение, и население смотрит, как быстро справится власть и когда она выполнит всё. Они участниками становятся, говорят: а что я должен сделать? Где я могу себя проявить, чтобы получить конкретный результат?

Речь идет не о том, чтобы приклеить себе медаль победителя, а чтобы проблема была решена либо появилось то, чего не было. Вот. Это главный итог совместной деятельности – и граждан, и администрации, и всех заинтересованных. И ТОСы – хорошая вещь для постоянного чувства вовлеченности гражданина, чувства причастности к любой проблеме гражданина. И, безусловно, как бывает часто, мне сделали – через несколько дней это уже утратило товарный вид. Но потому что не мое, потому что потом это сделают.

– Да-да-да, это приобретает определенную ценность, когда люди сами проявляют инициативу, потом сами это же делают. При этом они же выбирают сами то, что нужно им.

О. М.: Конечно. И когда ты приложил, как говорится, руку, ты приложишь еще две руки, чтобы это сохранить.

– Конечно, это уже семейная вовлеченность.

О. М.: Совершенно верно, этот вопрос очень важен. Еще раз хочу сказать, это приводит к самому главному – единству всех заинтересованных структур. И тех, кто избран и обязан исполнять свои функциональные и должностные обязанности, по праву работы обязан, и тех людей, которые на общественных началах подключились. И тогда это усиливает эффект, скажем так, того самого пространства, где комфортно жить, где хорошо находиться, где себя можно реализовать. Маленьких таких, как наши города, районы, территории и так далее. Я в этом вижу ТОС.

– Есть какие-то примеры?

О. М.: В городе – да. В городе три ТОСа, на селе шесть ТОСов. В прошлом году два проекта было реализовано, в общей сложности где-то 400 тысяч рублей, это хорошее такое подспорье для развития территории и села. У нас в городе выполнено благоустройство дворовой территории с разграничением детской площадки. И в деревне Усть-Долыссы есть ТОС «Колосок», такое детское название, там очень активная жительница хорошего зрелого возраста, но с молодой душой и высокой активностью. Приобретено там три тренажера, карусель, грибок, то есть создана такая детская площадка, зона, куда дети могут приходить. Знаете, людям старшего поколения на селе очень приятно, что село живет. Даже проходя мимо этих детских площадок и видя живость там, концентрацию детей, у них ген счастья и радости усиливает свою жизнеспособность.

– Олег Евгеньевич, вы сегодня упоминали про спорт, хотели сказать про него отдельно. Будьте добры, расскажите: ваш район славится спортивными достижениями, как продолжаете славные спортивные традиции? И что сейчас в районе делается для развития спортивной инфраструктуры?

О. М.: Итоги всегда отмечаются успехами. Никто же не будет гордиться неудачами. К чести сказать, жизнь же такая многогранная, есть не только фасадная часть. Поэтому главная неудача 2021 года на территории Невельского района – это срыв муниципального контракта по проектированию строительства универсального спортивного зала.

Глобальнейший вопрос, который назрел спустя несколько десятилетий. Он поднимался сходом граждан на территории города Невеля еще в советские времена. Невель сконцентрировал в себе большое количество детей и взрослых. Действительно, в наследство нам достались спортивные победы, достижения, и олимпийские чемпионы у нас, и заслуженные тренеры Советского Союза, и массовость очень большая, предприятия все имели свои команды. А вот так сложилось, что крытого универсального спортивного зала на территории района нет. У нас единственная 1-я школа, которая как бы приближается к этому понятию.

И мы опять же заручились поддержкой Михаила Юрьевича, он сказал: с вас проект, с нас продвижение вашей заявки, – мы активно ударились в подготовку этого проекта. Шли как по дорожной карте, нашли типовые, адаптировали, контракт, и обрадовались, когда выиграла московская фирма, я ее скрывать не буду – «Антекс Про». Заверили, что вообще нет никаких проблем: вам с нами повезло. И в течение почти полутора лет нам так везло, они присылали какие-то документы, согласовывали с УПСом, но не двигалось никуда. На сегодняшний день мы расторгли этот контракт, пришли в ту точку, откуда начинали, только техническое задание у нас есть. Но мы все равно будем добиваться проектирования спортивного зала. Он просто необходим. Как воздух, как вода. Достаточно сказать, что наша детско-юношеская спортивная школа не один год занимает первое место по подведению итогов среди деятельности спортивных школ области. В школе более 600 ребят обучается.

– Кого готовят?

О. М.: Там и игровые виды спорта, и индивидуальные виды спорта, зимние. По карате мы на Северо-Западе берем призовые места, легкоатлеты, лыжники, все востребованы направления. Кто появится в каком направлении. Бокс, есть активный человек, который и эту часть направления продвигает. Мы в связи с отсутствием у нас крытого помещения никак не можем раздвинуться, условно говоря. Спортивный зал при школе занят с 8 утра до 11 вечера. Несмотря на то что это 1-я школа, там все занимаются, все играют, и взрослые, и дети.

– Востребованная такая тема, конечно.

О. М.: Да. Ожил спортивный стадион, очень много людей. Благодаря участию Невельского района и благодаря реализации проекта по спортивной площадки ГТО, которая была очень востребованая. У нас открытое спортивное пространство, там с утра до вечера люди. И просто на моих глазах спортивный стадион, который использовался для того, чтобы пожарить шашлыки и провести время в таком полубезделье различных социальных групп, превратился в место, где сами люди заставляют других нерадивых убирать за собой мусор, остатки своего пребывания. Они сохраняют и охраняют эту среду – это очень важная часть, направленная на то, чтобы сохранять все это.

Везде же не приставишь полицейского. ТОС не ТОС, не важно. Когда люди там находятся, используют и получают все то необходимое, ради чего туда приходят, – точно так же мы надеемся и рассчитываем на проект универсального спортивного зала. Мы обязательно либо сами его завершим, либо тем, кто после нас придет, оставим хорошее наследство, чтобы они двигались дальше. Потому что до меня, и я это знаю, и, честно говоря, моральные угрызения присутствуют, что мы занимаемся какой-то говорильней перед спортивным сообществом. На определенных сроках избрания должностных лиц всегда это обещаем, обещаем. Мне даже стыдно, что очередной раз опять приходится остаться, по сути дела, с обещаниями. Это наш долг, который остался.

– Но будем надеяться, что 2022 год будет продуктивным в этом направлении все-таки.

О. М.: Да, пойдем упрямо к этой цели, я могу сказать, невзирая на трудности.

И. К.: Проблема безнадзорных животных стоит сейчас достаточно остро, в том числе и в Невельском районе. И один из путей решения – это строительство приюта для животных. Как сейчас в Невельском районе решается эта проблема?

О. М.: Могу сказать, что, к счастью, у нас есть активные граждане, есть общественная организация «Невельские хвостики», которая известна за пределами Невельского района. Активная социальная группа. Я хочу выразить благодарность руководителю некоммерческой организации. Да, назрела необходимость создавать инфраструктуру, которая уйдет от такого самостроя, в общем-то. Должна приходить к требованиям, к цивилизованным моментам, когда все это делается правильно. Я подбираю слова по-человечески, если так можно выразиться. Потому что проблема безнадзорных животных сегодня, видите, везде в повестке дне.

Тут буквально на днях внесен в Госдуму проект о частно-коммерческом партнерстве, выделено в закрытый перечень отдельно это направление. Это говорит о том, что важность этого момента в стране обозначена. Мы искренне рассчитываем, безусловно, не в ущерб интересам граждан. У нас сейчас с точки зрения работы этого объекта найдено пространство, земельный участок. Но с точки зрения проживающего населения или части населения, которое там находится, – нет. Знаете, хлопотное это соседство, и не каждый хочет, чтобы мусорный бак, условно говоря, стоял напротив твоего дома. А мусор куда-то выбрасывать надо, да? Это всегда вопрос договоренности сообщества.

Конечно же, сейчас такая дискуссия активная идет в Невельском районе и в городе Невеле особенно, по поводу строительства приюта. Вроде бы и силы есть, и средства есть, и инфраструктура есть, но пока нам надо найти консенсус внутри себя, либо место, которое бы действительно отвечало и этому направлению и не ухудшало жизнь граждан. Не делало комфортную среду, о которой мы говорим, некомфортной.

– Мне кажется, это социальная ответственность, в первую очередь, потому что мы знаем, что бездомные собаки когда-то были домашними. И увы, эту проблему зачастую создают люди, поэтому мы должны со всей ответственностью к решению этой проблемы подходить, все вместе.

О. М.: Абсолютно верно.

– Если можно, Олег Евгеньевич, может, тезисно, подводя итоги нашего сегодняшнего интервью, рассказать о планах, которые у вас стоят на 2022 год. Какие приоритетные задачи для себя ставите?

О. М.: Бюджет наш всегда социально направленный, потому что основной наш потребитель – это образовательные учреждения. Это, конечно, реализация на территории района национальных проектов. Продолжается «Комфортная городская среда», два пространства обозначены для их реализации, денежные средства имеются, техническое задание практически готово. Знаете, чуть-чуть нас разочаровывает этот скачок цен на строительные материалы, потому что мы-то готовились с прошлого года, уже хотели запускать всё, но жизнь немножко расставляет свои акценты. Продолжится работа.

Если говорить о спорте: два спортивных зала в школах мы будем ремонтировать в рамках национального проекта. В этом году наша задача – подготовиться к 2023 году, туда мы планируем отправить на ремонт нашу главную школу города, школу № 1, где обучается около 700 детей, она в центре города располагается, очень сильно нагружена. Но для этого очень хорошо надо подготовиться. Поэтому все процедуры на сегодняшний момент сосредоточены в этом направлении. Безусловно, без внимания не обойдется и дорожная деятельность. Как я уже сказал, мы будем развивать наше пространство по Краю партизанской славы, оно в центре города. Может быть, я такого ничего особенного не назвал, но из этих шажков складывается наше движение вперед, чтобы, опираясь на успехи предыдущего года, развивать это направление, которым мы идем вперед. Пока вот то, что пришло на ум.

– Спасибо большое. Вы уже в процессе рассказа об итогах сказали очень многое и о планах в том числе. Очень информативно! Благодарю за то, что приехали к нам, Олег Евгеньевич, что так подробно рассказали о том, чем живет Невельский район. На самом деле, очень захотелось приехать теперь к вам в гости, очень много всего интересного и красочного в вашем рассказе. Спасибо большое за подробное интервью. А Инну Анатольевну хочу поблагодарить за то, что помогла в организации и проведении пресс-конференции. Спасибо еще раз.

О. М.: Спасибо и вам тоже за возможность такой площадки, когда можно посмотреть со стороны на районные вопросы, и в том числе где-то и выговориться даже. Спасибо!

– Да, спасибо большое!