Береговую линию Чудского озера расчистят в Гдовском районе
В районе деревень Подборовье, Подолешье, Островцы, Залахтовье и Спицино Гдовского района расчистят береговую линию. Об этом во время пресс-конференции в медиацентре ПАИ 14 февраля рассказал глава Гдовского района Юрий Павлов.
По словам Юрия Павлова, проекты уже есть, работы запланированы. Глава района также отметил, что линия озера очень большая и очистить её сложно, к тому же работы очень дорогостоящие.
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