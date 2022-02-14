Береговую линию Чудского озера расчистят в Гдовском районе

15:17, 14 февраля 2022, ПАИ

В районе деревень Подборовье, Подолешье, Островцы, Залахтовье и Спицино Гдовского района расчистят береговую линию. Об этом во время пресс-конференции в медиацентре ПАИ 14 февраля рассказал глава Гдовского района Юрий Павлов.

По словам Юрия Павлова, проекты уже есть, работы запланированы. Глава района также отметил, что линия озера очень большая и очистить её сложно, к тому же работы очень дорогостоящие.