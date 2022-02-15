Псковичам напомнили график работы Центра автоматической фиксации административных правонарушений

09:20, 15 февраля 2022, ПАИ

В Управлении ГИБДД УМВД России по Псковской области напомнили режим работы Центра автоматической фиксации административных правонарушений в области дорожного движения.

В ведомстве отметили, что в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой подразделение ЦАФАП в ОДД ГИБДД УМВД России по Псковской области принимает граждан два дня в неделю: во вторник с 10:00 до 12:00 и в четверг с 14:00 до 16:00.

«Уведомляем, что большинство возникающих вопросов можно решить в электронном виде, путем подачи обращения через официальный сайт Госавтоинспекции (www.gibdd.ru)», — рассказали в управлении и отметили, что в случае несогласия с постановлениями за правонарушения, зафиксированные автоматическими техническими устройствами, жалобы можно подать в личном кабинете на «Госуслугах».

Телефоны по вопросам административной практики: 59-28-31, 59-28-46.